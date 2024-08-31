Воздушные силы Украины сбили российский «Орион» на Курском направлении
- 31.08.2024, 20:47
- 2,146
Он отличается большой продолжительностью полета.
Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон «Орион». Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении, сообщают Воздушные силы ВС Украины.
«Орион» - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.
Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.
Технические характеристики:
Вес беспилотника - 1150 кг.
Боевая погрузка 200 кг.
Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет «воздух-поверхность».
Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.