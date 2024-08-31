Воздушные силы Украины сбили российский «Орион» на Курском направлении 31.08.2024, 20:47

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Он отличается большой продолжительностью полета.

Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон «Орион». Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении, сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«Орион» - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Технические характеристики:

Вес беспилотника - 1150 кг.

Боевая погрузка 200 кг.

Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет «воздух-поверхность».

Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

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