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Воздушные силы Украины сбили российский «Орион» на Курском направлении

  • 31.08.2024, 20:47
  • 2,146
Воздушные силы Украины сбили российский «Орион» на Курском направлении

Он отличается большой продолжительностью полета.

Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон «Орион». Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении, сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«Орион» - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Технические характеристики:

Вес беспилотника - 1150 кг.

Боевая погрузка 200 кг.

Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет «воздух-поверхность».

Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

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