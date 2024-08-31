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Зеленский обратился к Западу и заявил, как заставить Россию закончить войну

  • 31.08.2024, 21:02
  • 2,032
Зеленский обратился к Западу и заявил, как заставить Россию закончить войну
Владимир Зеленский

Он акцентировал на важности принятия решений о дальнобойности ударов Украины.

Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливый мир, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 31 августа.

- И я обращаюсь в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события, - отметил он.

При этом Зеленский напомнил об уже имeющихся договоренностях с партнерами по системам ПВО и по ракетам к ним.

- Важно как можно быстрее все это реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает, - добавил украинский президент.

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