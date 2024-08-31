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Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов?

  • 31.08.2024, 21:15
Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов?

Пояснили в Минтруда.

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Согласно ст. 151 Трудового кодекса (ТК), продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Поэтому, как отметили в департаменте, социальный отпуск на несколько часов работник взять не может, минимальная продолжительность — один день.

К слову, как сказано в этой же статье ТК, государственные праздники и праздничные дни, которые выпадают на период трудового отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

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