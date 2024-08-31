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Германия передаст Украине систему ПВО Iris-T

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  • 31.08.2024, 22:12
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Германия передаст Украине систему ПВО Iris-T

Правительство страны передало Украине новый пакет помощи.

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего на этот раз Киев получит IRIS-T и эвакуационную машину Bergepanzer 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

- 1 IRIS-T SLS;

- 26 беспилотников-разведчиков «Вектор»;

- 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;

- 6 инженерных экскаваторов;

- 14000 снарядов 155 мм;

- 10 беспилотных надводных кораблей;

- 55 000 аптечек;

- винтовки.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия занимает лидирующие позиции в оказании военной помощи Украине. Берлин передает системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование.

К тому же, Германия принимает участие в проведении тренировок для украинских военных.

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