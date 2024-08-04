В Германии две фуры с белорусами везли опасный груз с нарушениями 4.08.2024, 2:02

Пришлось вносить «залог в виде трехзначной суммы в евро».

В Германии двум водителям-дальнобойщикам из Беларуси пришлось заплатить крупный залог за нарушение на дороге. Их грузовики на одной трассе в один и тот же день остановила местная полиция из-за того, что в них был плохо закреплен опасный груз. Подробности этих случаев сообщает сайт belmir.by со ссылкой на немецкую полицию.

Фуры с грузом, который уже заметно сместился, что могло в том числе привести к утечке, были выявлены в понедельник, 29 июля, на автобане А7 в Германии.

Сначала внимание патруля привлек литовский тягач, который медленно двигался на север по склону холма недалеко от треугольной развязки Кирххайм. На полуприцепе автопоезда, обозначенного как везущий опасный груз, наблюдались вздутия бортов тента. Транспортное средство тут же проверили на парковке одного из предприятий. Оказалось, что в нем перевозились 23 тонны высоко коррозийных и очень токсичных гранул, которые были упакованы в 46 биг-бэгов (мягкие контейнеры для расфасовки различных товаров. — Прим. ред.) по 500 кг каждый и поставлены на поддонах в два уровня один над другим. Причем верхний слой уже сдвинулся, плюс существовал риск разрыва мешков.

В отношении 42-летнего водителя-белоруса, испанского грузоотправителя и литовского перевозчика возбудили дела об административных правонарушениях. Наш соотечественник внес залог в виде трехзначной суммы в евро. Дальнейшее движение разрешили назавтра после частичной разгрузки полуприцепа и надежного закрепления биг-бэгов.

В тот же понедельник стражи порядка заметили еще один литовский грузовик с опасным грузом с таким же кузовом и похожим внешним видом, который проезжал контрольно-пропускной пункт. Его проверили на автостоянке «Фуксрайн» у трассы в районе общины Кнюльвальд. Выяснилось, что фура перевозила на поддонах 46 бочек с опасным веществом, по 200 литров каждая, поставленных в данном случае в один уровень. Здесь также выявили грубые нарушения в обеспечении безопасности, контейнеры не были как следует зафиксированы и уже успели существенно сдвинуться.

В этом случае также начаты административные дела — в отношении 54-летнего водителя-белоруса, итальянского грузоотправителя и литовского перевозчика. Наш соотечественник внес залог в виде трехзначной суммы в евро. Дальнейшее движение также разрешили назавтра после правильного закрепления бочек.

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