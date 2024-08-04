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На Херсонщине военные РФ атаковали с дрона 12-летнего ребенка

  • 4.08.2024, 4:04
На Херсонщине военные РФ атаковали с дрона 12-летнего ребенка

Он госпитализирован.

Вечером в субботу, 3 августа 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Среди пострадавших – 12-летний мальчик, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

- B Белозерке оккупанты сбросили боеприпас с БпЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Прокудина, под удар дрона попали и три человека в Антоновке. Пострадали мужчины в возрасте 28, 39 и 41 год.

- У пострадавших – взрывные травмы и многочисленные ранения. Когда на место происшествия прибыли медики оккупанты вновь нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала, – добавил глава ОВА.

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