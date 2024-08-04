закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Крыму осталось пять военных аэродромов

  • 4.08.2024, 5:50
В оккупированном Крыму осталось пять военных аэродромов

Два из них уже без самолетов.

По состоянию на сейчас в оккупированном россиянами Крыму осталось 5 военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир «Киев 24».

Плетенчук пояснил, что российские оккупанты могли бы сохранить самолеты на до сих пор неразрушенных аэродромах, однако для этого их надо перебазировать на материк.

- Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но снабжать их тем самым горючим и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику, - заявил спикер ВМС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип