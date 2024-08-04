В оккупированном Крыму осталось пять военных аэродромов
- 4.08.2024, 5:50
Два из них уже без самолетов.
По состоянию на сейчас в оккупированном россиянами Крыму осталось 5 военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.
Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир «Киев 24».
Плетенчук пояснил, что российские оккупанты могли бы сохранить самолеты на до сих пор неразрушенных аэродромах, однако для этого их надо перебазировать на материк.
- Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но снабжать их тем самым горючим и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику, - заявил спикер ВМС.