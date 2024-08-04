СМИ: США и Израиль ожидают удар Ирана в понедельник
- 4.08.2024, 8:07
США наращивают свои силы на Ближнем Востоке.
Американские и израильские чиновники ожидают, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.
Об этом сообщает Axios.
Издание отмечает, что на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.
Поездка генерала в регион была запланирована еще до экскалации отношений между Израилем, Ираном и «Хезболлой». Однако, ожидается, что сейчас он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля.
Axios напоминает, что лидеры Ирана и «Хезболлы» поклялись отомстить за убийства главного военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Иран и палестинское движение возлагают ответственность за эти действия на Израиль, но израильские власти не признавали и не отрицали причастность к убийству.
В свою очередь США наращивают свои силы на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможному нападению Ирана на Израиль, и направляет в регион больше военных кораблей и истребителей.
Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля. Но, возможно, будут масштабнее, и в них также может быть задействована «Хезболла» в Ливане.