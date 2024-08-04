Стихия уничтожает целые поселки в двух регионах РФ 4.08.2024, 8:16

Бурятия уходит под воду в результате сильнейшего паводка.

Одновременно в двух регионах РФ паводок, в одном из которых ввели режим чрезвычайной ситуации.

Бурятия уходит под воду в результате сильнейшего паводка, от которого пострадали сразу три региона. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба, но ситуация постоянно только ухудшается. От водной стихии также пострадало Забайкалье, сообщает dialog.ua.

В российских пабликах можно найти кадры, на которых видно, как вода смывает все на своем пути, уничтожая дома россиян. По информации из российских ресурсов, в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский затоплено более пятидесяти домов. Людей продолжают эвакуировать, доставляя их в безопасные места.

Стихийное бедствие в Бурятии достигло небывалых масштабов, именно поэтому пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Дорожно-транспортная инфраструктура нарушена, а местные жители нуждаются в помощи.

Как следует из информации bezformata.com, катастрофа возникла из-за того, что водопропускные трубы в плачевном состоянии и не выполняют свою функцию.

На фоне разгулявшейся стихии и плохой пропускной способности стоков уровень воды быстро поднимался. Местные власти обещают заменить трубы до конца следующего года.

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