Эксперт: F-16 потопят ракетами Harm остатки Черноморского флота РФ 4.08.2024, 8:27

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Полковник ВСУ раскрыл сценарий освобождения Крыма.

Украинские силы обороны активно работают по оккупантам в Крыму. Продолжается зачистка от средств ПВО и военных объектов России на полуострове.

В первую очередь это связано с подготовкой к работе F-16 в украинском небе. Такое мнение в ежедневной фронтовой сводке для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Издание The Telegraph написало, что массированные атаки по российскому пограничью указывают на то, что в ближайшее время Крым может быть отрезан от России.

К тому же глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что вскоре Крымскому мосту стоит готовиться к атакам.

«Эти удары – пока только подготовка серьезных сил. Настоящая работа начнется позже – когда будем видеть взрывы каждую ночь на десятках военных объектов врага», – добавил Роман Свитан.

Сейчас на расстоянии 300 километров от украинской границы уничтожается логистика врага – нефтеперерабатывающие объекты и аэродромы.

Работа по Крыму

Активная работа продолжается по российской территории возле Крыма (Ростовская область, Краснодарский край). Если вывести из строя военные и логистические объекты там, то российские войска в Крыму не будут получать необходимого ресурса и окажутся в ловушке, объяснил полковник ВСУ в запасе.

Силы обороны работают ракетами ATACMS по врагу. За прошедшие сутки был отминусован очередной ЗРК С-300 в Крыму.

Свитан убежден, что эти боевые задачи выполняются в рамках подготовки украинского неба к работе F-16. Сначала зачищают территорию от систем ПВО, затем отгоняется авиация и продолжается активная работа по российским аэродромам.

Свитан убежден, что в украинском небе F-16 будут работать, в частности ракетами Harm по российским кораблям, которые еще не успели вывести из Крыма, и зенитно-ракетных комплексах.

«Крым будет освобождаться с помощью дальнобойных средств поражения. Флот мы уже убрали, сейчас занимаемся ПВО, впоследствии займемся авиацией, дальше – военными объектами в Крыму. После того, как Крым будет зачищен от военных объектов, может начаться наземная операция», – резюмировал военный аналитик.

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