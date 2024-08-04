Арина Соболенко вылетела в полуфинале турнира в Вашингтоне 2 4.08.2024, 8:39

2,372

Матч прерывали на несколько часов.

Возвращение на корт третьей ракетки мира Арины Соболенко после травмы плеча оставило ощущение недосказанности. На соревнованиях в США она, напомним, победила в двух матчах: у россиянки Камиллы Рахимовой (105-я в рейтинге) — 7:5, 4:6, 6:4 и беларуски Виктории Азаренко (20) — 6:4, 6:4, пишет zerkalo.io.

Но в полуфинале чешка Мари Боузкова (43) превзошла Арину. В первом сете она вела в счете 5:1, Соболенко отыграла три гейма, но партия осталась за Боузковой — 6:4. Затем беларуска значительно уменьшила число невынужденных ошибок и взяла сет — 6:3. Третья партия растянулась на несколько часов. Вашингтон накрыла гроза, и матч прерывался. Это не помогло Арине победить соперницу — 3:6.

Свой последний турнир Соболенко выиграла в этом году в январе, когда добилась успеха на Australian Open.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com