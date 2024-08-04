закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в августе

2
  • 4.08.2024, 9:22
  • 2,554
Стало известно, какой будет погода в Беларуси в августе

Сюрпризы начнутся во второй половине месяца.

Первую половину месяца в Беларуси синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ охарактеризовал как мало чем отличающуюся от июля. А вот во второй половине последнего месяца лета погода изменится.

По словам синоптика, месяц по температуре будет комфортным, без экстремальных параметров. Средняя температура воздуха — около климатической нормы, которая составляет от +16 градусов на северо-западе до +19 на юго-востоке.

Что касается дневной температуры воздуха, Рябов назвал типичными для августа значения от +21 до +26, хотя на юге республики возможен рост до +26 — +30 градусов. Ночью ожидается +9 — +13 градусов.

Рябов заметил, что примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа уже наблюдаются заморозки.

— Нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз, шквалистого, порывистого ветра, — добавил синоптик.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип