Стало известно, какой будет погода в Беларуси в августе 2 4.08.2024, 9:22

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Сюрпризы начнутся во второй половине месяца.

Первую половину месяца в Беларуси синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ охарактеризовал как мало чем отличающуюся от июля. А вот во второй половине последнего месяца лета погода изменится.

По словам синоптика, месяц по температуре будет комфортным, без экстремальных параметров. Средняя температура воздуха — около климатической нормы, которая составляет от +16 градусов на северо-западе до +19 на юго-востоке.

Что касается дневной температуры воздуха, Рябов назвал типичными для августа значения от +21 до +26, хотя на юге республики возможен рост до +26 — +30 градусов. Ночью ожидается +9 — +13 градусов.

Рябов заметил, что примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа уже наблюдаются заморозки.

— Нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз, шквалистого, порывистого ветра, — добавил синоптик.

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