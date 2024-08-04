Названо условие, при котором ракета может ударить по бункеру Путина 4.08.2024, 9:33

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И на этом все закончится.

И на Западе, и внутри России есть люди, которые могут устранить российского диктатора, но им это не нужно. Единственная страна, с которой не стоит заигрывать Кремлю, - это Израиль, потому что их разведка способна найти и ликвидировать кого угодно.

Об этом доброволец с позывным «Цезарь» из Легиона «Свободы России» рассказал в своем интервью для журналиста Юрия Бибика на канале YouTube.

На вопрос, может ли ракета прилететь в место обитания Путина, российский доброволец ответил так: «Никто не рискнет это сделать. Западные политики - это сборище демагогов, трусливых и консервативных. Такой исход, как Вы сказали, возможен только при единственном варианте, если Путин объявит «СВО» на территории Израиля. Если он это сделает, то через несколько дней к нему туда, где он прячется, обязательно что-то прилетит, и все на этом закончится».

Также «Цезарь» озвучил сроки падения путинского режима: «Про ближайшее время я бы не говорил, но зима, весна и лето следующего года могут закончиться катарсисом и сломом путинского режима».

После этого боец Легиона «Свобода России» пояснил, что россияне долго терпят, медленно пробуждаются, но потом быстро действуют, поэтому они самостоятельно свергнут действующую власть, когда вызреют до этого.

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