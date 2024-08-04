В Крыму мигранты избили чемпиона РФ по боксу
- 4.08.2024, 9:56
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Во время утренней пробежки по набережной.
Во временно оккупированной Феодосии толпа избила чемпиона России по боксу и военнослужащего ВС РФ Дмитрия Двали.
Как сообщают российские Telegram-каналы во время утренней пробежки по набережной он стал жертвой мигрантов.
На обнародованных в соцсетях видео Двали вступает в конфликт с неизвестными, в результате чего оказывается на земле, после чего те продолжают избивать его ногами.
В итоге спортсмен сборной РФ, который мог выступать на Олимпиаде в Париже, если бы страна-агрессор была туда допущена, лишился глаза.
Кроме того, досталось также и брату боксера, и его помощнику, которому сломали руку.
«В какой-то момент из соседнего заведения начали выбегать еще и охранники, которые тоже присоединились к избиению двух парней и их помощника. Дмитрий никогда больше не будет видеть пострадавшим глазом, и его карьера боксера, по сути, завершена», — говорится в сообщении.