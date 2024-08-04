Заказчик номер один Игорь Эйдман

4.08.2024, 10:04

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Игорь Эйдман

Нет ничего удивительного в том, что Путин нежно обнимался с киллером Красиковым.

В Москве, прямо на выходе из здания Совета Федерации арестован сенатор Дмитрий Савельев. Оказывается, он заказал своего бывшего компаньона.

Я Савельева помню ещё по Нижнему второй половины 90-х. Он тогда уже заказывал людей, о чем многие знали. Я уверен и говорил это, выступая в то время в нижегородских СМИ, что именно он заказал убийство татарского бизнесмена Абдулхамита Садекова, с которым я сотрудничал. С ним Савельев конфликтовал из-за приватизации нынешнего нефтеперерабатывающего завода НОРСИ и собственности на телекомпанию Сети НН. Было это 27 лет назад, в 1997 году.

Это убийство не помешало успешной многодесятилетней карьере Савельева. Потом он был главой Транснефти, заместителем Кириенко в должности представителя президента в ПФО, многолетним депутатом Госдумы и Совфеда.

Люди редко меняют свои привычки, в том числе и те, кто привык безнаказанно убивать, Наверняка, Савельев и дальше заказывал убийства неугодных, как это делает и его босс Путин. Заказные убийства - нормальная в российской верхушке практика: банька, девочки, распил, откат, убийства.

Савельев оставался безнаказанным десятилетиями, пока не вошел в конфликт с одной из башней Кремля (вероятно, его бывший друг, а потом враг - Кириенко копает под его нынешнего патрона - Дюмина). Тут его и отдали чекистам на съедение и разграбление.

Российские власти практикуют не только политические убийства, заказать конкурента - вполне обыденное дело для чиновников и олигархов. Главное держать нос поверху, вовремя заносить куда надо, не прыгать на более влиятельного, конечно, славословить Путина и войну. И проблем не будет.

Нет ничего удивительного, что Путин нежно обнимался при встрече с киллером Красиковым, на котором висит не только убийство чеченца в Берлине, но и несколько заказных неполитических убийств бизнесменов на родине. Киллер в этой стране - высокооплачиваемая и почетная профессия. Путин не только первый во властной иерархии, но и заказчик убийств номер один.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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