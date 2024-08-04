«Покупаем даже мидии, на хлебе и воде не сидим» 4.08.2024, 10:17

Бюджет белорусской семьи, которой хватает на еду 400 рублей.

Траты 400—500 рублей на еду в месяц кому-то покажутся невозможными, но Ольга и ее дочь вкладываются именно в такие суммы. «В списке есть и попкорн в кинотеатре, и пончики, которые любит дочка, поход дочери в Mak.by, а мамы — в Salateira. Даже мидии, а не только хлеб и вода», — пишет читательница Onlíner:

— Прочитав несколько статей о тратах семьи на еду, подумала, что, возможно, и мне тоже есть, чем поделиться, ведь сумма, которую мы тратим с дочкой на питание, значительно меньше озвученных ранее.

Меня зовут Ольга, мне 36 лет, и живем мы вдвоем с дочерью Еленой, ей 10 лет.

Возможно, кто-то скажет, как одна моя знакомая: «Ой, что вам вдвоем нужно. Кашки поели — и хватит». Я действительно не знаю, сколько нужно продуктов, чтобы прокормить мужчину со среднестатистической потребностью в еде, хотя и прожила в браке 7 лет, но с высказыванием знакомой не согласна. Во времена знакомства мой бывший муж был всеяден и сам прекрасно готовил, но желание найти какую-либо методику питания для здоровья, энергии и долголетия привели его к сыроедению, фрукторианству, праноедению (питание энергией солнца и ветра), поэтому оценить траты того периода мне сложно.

Зато сейчас я точно знаю, что с дочкой на еду мы тратим 400—500 рублей в месяц. Прилагаю подсчеты января 2024 года. На еду в месяц потрачено 447,31 рубля. Как можно заметить, в списке есть и попкорн в кинотеатре, и пончики, которые любит дочка, поход дочери в Mak.by, а мамы — в Salateira. Даже мидии, а не только хлеб и вода.

Не мне судить, много это или мало, да и восприятие суммы, потраченной на питание, очень субъективно и зависит от доходов и потребностей каждого отдельно взятого человека. Просто постараюсь рассказать, что же мы обычно едим.

Есть такое выражение, что от осинки не родятся апельсинки. Как вы можете догадаться, моя доча тоже оригинальна в питании. До двух лет она ела все, кроме абрикосов, а потом как подменили…

В течение следующих четырех лет она ела только сырники, блинчики и бульон, при этом исключительно дома.

Многие знакомые говорят мне, что ребенок с таким рационом под силу только очень спокойной маме, и спрашивают, как же я не заставляю ее есть другие продукты и не запихиваю их в ребенка силой. Я же принципиально не стала ее ломать и заставлять, а просто немного хитрила, добавляя в тесто для блинчиков отварное куриное филе, белую рыбу, цветную капусту, кабачки, картофель и сыр без ярко выраженного вкуса. Дочка не замечала, а я радовалась, что разнообразила ее рацион. Бульон варила из всего, чего возможно, так, чтобы он был насыщенным. А потом, как в той басне про вершки и корешки: дочке — жиденькая часть, а маме — суп-пюре.

Сыр из ряженки, который Ольга готовит сама

Прошли годы, и она стала соглашаться попробовать что-то новое. Так в нашем рационе появились бананы, яблоки, макароны Barilla фузилли (если нет именно их, то беру любые фузилли твердых сортов и пересыпаю в пачку от Barilla — другие есть не будет), сулугуни в лаваше, стрипсы из куриного филе в панировке из кукурузных хлопьев (исключительно домашние), просто тушеная курочка, жареная свинина и шашлык, запеченная картошка, один вид йогурта с шариками и один вид питьевого.

Кто-то скажет, что очень странный и скудный набор, а я счастлива, что он расширяется.

Пиццу, фастфуд (кроме картошки фри), чипсы дочка не ест, газированные напитки не пьет (даже не пробовала), собственно, как и я, поэтому данной статьи затрат у нас нет.

Как большинство детей, она любит мороженое и сладенькое, но отнюдь не все. Относительно сладкого сразу напишу свой лайфхак. Закупаю я его в Unistor, при этом в количестве от трех штук, чтобы получить оптовую скидку. Дома складываю в коробки и ставлю все в недоступное для дочки место. По нашей договоренности она ежедневно получает одну-две вкусняшки, и все довольны. Дочка — потому что знает, что ее всегда ждет что-то на десерт, я — потому что десертом будет не кило конфет одномоментно.

Резюмируя питание дочери, напишу ее ежедневный рацион. Завтрак — сырники (да, ежедневно, и да, я не знаю, как ей не надоело, мне уже порой не хочется их готовить), обед — блинчики и банан или яблоко (да, опять ежедневно, разнятся только «допсоставляющие» в тесто), и только на ужин меню варьируется согласно приведенному выше перечню блюд.

А что же я сама… Хотя всегда прекрасно понимала, что питание — один из залогов здорового организма, четкое осознание этого пришло после 35 лет. Как тумблер в мозгу переключили. Да и занятия спортом подтолкнули к систематизации сферы гастрономии. И вот на протяжении определенного периода я стараюсь питаться рационально, составляя для себя меню, закрывающее потребность организма в белках, жирах, углеводах и клетчатке.

Завтрак в моей жизни присутствует ежедневно. Это может быть омлет с овощами, запеканка, цельнозерновые хлебцы с творожным сыром (часто делаю его сама из ряженки в виде шариков в специях и оливковом масле), зеленью и красной рыбкой, которую всегда солю сама с апельсинами и укропом (самая вкусная рыбка для меня именно такая), каша из цельного овса с ягодами (замораживаю собственными руками собранную чернику, смородину, малину, вишню) или каша из овсянки долгой варки с сыром и помидорами, творожные ватрушки, бейглы и сэндвичи с разными начинками, вафли и множество всего другого. Ведь я люблю готовить и кушать красиво.

На обед и на ужин у меня должно быть много зелени и овощей (примерно по 300 грамм за прием, из них 200—250 грамм — овощи и 50—100 — зелень). Плюс к этому обязательно белок (чаще всего курица и свинина, говядина редко и обычно в виде бефстроганов, субпродукты, реже — рыба и морепродукты). Если с утра были медленные углеводы, то на обед и ужин их может и не быть. А при недоборе белка, особенно в день тренировки, выручает Exponenta, которую тоже беру в Unistore, ведь при покупке от трех штук там выгодная цена.

У меня нет проблем с тем, чтобы несколько дней подряд есть одно и то же блюдо. Поэтому если, к примеру, готовлю лодочки из баклажанов с фаршем и овощами, то делаю сразу из двух баклажанов и ем два дня и на обед, и на ужин. Признаюсь честно: готовить несколько котлет не умею, поэтому прибегаю часто к заморозке как заготовок, так и уже готовых блюд. У меня обычно всегда в морозилке можно найти парочку голубцов, фаршированных перцев или котлет. Это очень сильно упрощает жизнь.

Начиная с поздней осени и до весны становится вопрос с овощами и зеленью. Летом его нет благодаря маме, которая с мая по сентябрь живет за городом и снабжает меня всем необходимым. К примеру, сегодня привезла домой кочан молодой капусты, кольраби, шпинат, руколу, щавель, салат, базилик, кабачки, огурцы, спаржевую фасоль и молодой картофель. Многие скажут, что если посчитать стоимость бензина, то дешевле купить на рынке. Но я все равно минимум раз в две недели езжу к маме, поэтому расходы на бензин будут в любом случае, независимо от наполненности моего багажника.

Так что же делать с поздней осени по весну? В этом году, когда цены на зелень и овощи просто взлетели в магазинах, я организовала группу подружек — соседок по району и назвала ее «Овощедилер». Раз в две недели мы едем на Таборы и закупаемся на пять-шесть семей.

Одна я никогда в жизни не съем ящик помидоров, а если его взять на троих или четверых, то легко — и цена при этом радует. Так, когда болгарский перец в магазинах стоил по 24 рубля, мы брали его за 14, вместо «пластмассовых» помидоров за 12 рублей в магазине мы брали помидоры «Малина» в ту же цену, цена на салат айсберг разнилась в два раза: в магазине — 10 рублей за кило, на Таборах — по 5. В мае открыла для себя спаржу, которую можно было купить по 2 рубля за 100 грамм. Вот таким нехитрым способом я закрыла вопрос с овощами и зеленью. Там же всегда беру яйца, цена которых отличается от магазинной.

В рестораны и кафе хожу редко и, вероятней всего, по поводу. Как-то не прижилось в моей жизни понятие «пойти куда-то покушать». Если все же иду, то предварительно изучаю меню места, выбранного для встречи, и заранее знаю, что буду заказывать.

Кофейни и кондитерские видят меня еще реже, но этому, скорее, виной профдеформация. Я много лет увлекалась кондитеркой, и меня очень сложно чем-то удивить, а еда в заведениях должна меня удивлять. Скажу честно, мне обычно просто невкусно. К примеру, свои макароны и та же «Павлова» [десерт. — Прим. Onlíner] мне вкуснее, чем в заведениях. Про магазинные торты просто молчу, я их не ем от слова «совсем». Поэтому при случае пеку различные десерты сама и беру их с собой в гости или дарю в качестве сладкого комплимента.

Я очень люблю кофе и пью его три-четыре раза в день, но, опять же, в офисе и дома. На работе с коллегами купили кофеварку, а так как я прихожу раньше всех, то и варю вкусный кофе (почти научилась рисовать сердечко на пенке). Дома — всегда зерновой в турке с кардамоном, специями для кофе или мой самый любимый — с чесноком и медом. Если не знаешь, что добавлено, то в жизни не догадаешься.

Еще пару моих принципов в закупках:

1. В магазин — только со списком. Отлично уберегает от спонтанных и ненужных покупок.

2. Если идете за половинкой хлеба, купите именно эту половинку хлеба, а не еще пакет продуктов впридачу. И еще про хлеб: если покупаете цельнозерновой в пекарнях, то после 21:00 многие продают со скидкой в 50%.

3. В магазине обращайте внимание на верхние и нижние полки, часто там можно встретить бюджетные альтернативы дорогих продуктов.

Все мы разные, по-разному относимся к питанию и его организации, имеем разный доход и потребности. Поэтому считаю, что надо есть и жить так, как комфортно именно тебе.

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