«В Ливане нас приняли за шпионов, а в Кении мы встретились глаза в глаза с носорогом» 2 4.08.2024, 10:29

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Пара из Гродно проехала на внедорожниках более 50 стран мира.

Таю и Никиту из Гродно можно смело называть отчаянными авантюристами. Все началось с того, что по прилету в разные страны они стали брать автомобили в аренду и продолжали путешествие на них. За последние 10 лет путешествий с ними случалось всякое. Они ночевали в логове носорога, стояли с поднятыми руками перед ружьями «рейнджеров», высвобождали свои паспорта у представителей Хезболлы в Ливане, находили общий язык с племенами химба и масаями в Африке, и даже угощали ужином пограничников на границе с Конго.

Нужно отметить, что герои статьи на сайте autogrodno.by никогда не прибегали к услугам туристических агентств. Продумывали свой маршрут (Никита профессиональный логист) и отправлялись навстречу приключениям.

– Путешествия – это наше хобби, страсть, неотъемлемая часть жизни. Особенно нас привлекал формат самостоятельных автопутешествий. Мы прилетаем в страну, берем напрокат автомобиль, специально оборудованный, и едем по своему маршруту. За плечами путешествия по Центральной, Восточной и Южной Африке. На арендованном внедорожнике проделали путь почти в 9000 км и проехали Уганду, Кению, Танзанию и Руанду. Мы путешествовали на арендованном авто, оборудованном для дикого кемпинга и ночевок в саванне – с палаткой на крыше и прочим оборудованием для путешествий, – говорят ребята.

Самая страшная ночевка в жизни

– В Кении случилась самая страшная ночевка в жизни. Мы остановились на территории Национального парка, устроились отдыхать, погасили свет фар. Вдруг стали доноситься истошные звуки зверя, он ходил вокруг машины. Так продолжалось всю ночь, а на утро мы встретились глаза в глаза с носорогом. К счастью, все обошлось, – вспоминают гродненцы.

«Нас приняли за шпионов»

– На арендованном авто путешествовали и по Мексике, что тоже было не всегда безопасно. А в Ливане попали в руки военизированной организации Хезболла. Я фотографировала местные улочки и магазинчики в районе, который полностью находится под контролем этой организации. Нас приняли за шпионов. Провели несколько часов на допросах, но смогли убедить, что мы безобидные путешественники. В такие истории не всегда верят даже родные, но случалось с нами всякого, – вспоминают самые яркие события супруги.

В 2020 году грянул ковид, Тая и Никита из Гродно стали сильно ограничены в путешествиях. Заскучали. Но познав прелесть кочевой жизни в странах Африки на арендованном пикапе, муж и жена решаются на покупку Toyota Hilux в Беларуси.

Toyota Hilux 2012 года выпуска оказался в хорошем состоянии. Гродненцы начали его оборудовать под свои потребности. Получился экспедиционный пикап!

– Мы укрепили подвеску, установили передние силовые бамперы, чтобы увереннее продираться через заросшие оффроад места. Многое для автомобиля мы конструировали самостоятельно. Например, базу под палатку на крыше. Установили кунг и укрепили его металлической конструкцией изнутри. Отреставрировали сиденья и покрыли автомобиль матовым защитным покрытием-раптором. В этой машине есть все для жизни, ночевки и даже для принятия душа. И во время путешествий на нем практически не прибегаем к услугам отелей или кемпингов, – рассказывает Никита.

Для начала ребята стали пробовать автомобиль в путешествиях по Беларуси, много ездили по малопроходимым лесам, бездорожью, в процессе постоянно дорабатывали и дооснащали пикап. А чуть позже решились на более дальние самостоятельные путешествия.

В Турцию через Европу (12 000 км)

Например, позапрошлым летом супруги отправились через Европу в Турцию и проехали всю страну с Запада на Восток. В общей сложности преодолели путь почти 12 000 км. Все это время ночевали в машине, а для ночлега выбирали красивые и необычные места, часто вдали от цивилизации. Это могла быть и высокая гора, и пещера, и необычайной красоты необитаемый пляж. С построением маршрута, выбором мест для ночлега и посещений помогают данные спутника, и оф-лайн карты.

В прошлом году гродненцы совершили путешествие на своем пикапе на Сицилию, переправляясь на остров на пароме. В общей сложности проехали 8000 км.

Гродно - Франция - Португалия (10 000 км)

Было и путешествие в Португалию на 10 000 км. Попутно в путешествиях останавливаются осмотреть города, познакомиться с местной кухней и культурой, а иногда и поучаствовать в совершенно необычных мероприятиях. Например, по пути в Португалию, супруги заехали в Эльзас (Франция), чтобы пробежать винный полумарафон.

– Нам не интересны стандартные туристические маршруты, мы жадные к новым красивым видам, обожаем приключения и трудности, стараемся взять от путешествий максимум самых разных эмоций, впечатлений и, конечно, проверить себя на прочность. Наша основная цель в поездках – сменить обстановку, познакомиться с новой культурой, увидеть, как мир огромен и безграничен, получить новый жизненный опыт. Иногда мы посещаем страны, где есть социальная и политическая напряженность, из-за чего наши путешествия не всегда безопасны. Но в этом и есть жизнь! Мы хотим ее видеть и чувствовать. Каждое путешествие делает нас богаче и заставляет по-другому посмотреть на родную Беларусь, – делятся супруги.

Такие поездки ребята успевают совершить в рамках отпуска. Оба супруга работают, и все путешествия тщательно планируют. Например, поездки в Португалию и Сицилию заняли 3 недели, по Турции супруги путешествовали 21 день. Детей у Таи и Никиты нет. Есть собака, три кота, змея, паук и рыба, которые остаются у родителей на время их странствий.

Когда-нибудь супруги планируют осуществить свою главную мечту – проехать на Toyota Hilux от Нордкаппа до Кейптауна: от самой северной точки Европы до крайней южной точки Африки.

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