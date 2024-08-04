«Уничтожили сотни самолетов»: Зеленский опубликовал ролик, посвященный Воздушным силам ВСУ 4.08.2024, 10:38

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К поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 августа, поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником.

По этому случаю он опубликовал у себя в соцсетях видео, посвященное их подвигам в условиях российской военной агрессии.

«Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба — украинских воинов Воздушных сил — за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость. С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут! Слава нашим Воздушным силам! Слава Украине!», — написал глава государства.

К поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В начале полномасштабной агрессии российские оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские воздушные силы. Но защитники украинского неба дали захватчикам мощное сражение. Воины противовоздушной обороны с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки. Своими самоотверженными профессиональными действиями сорвали планы агрессора», — отметил он у себя в Telegram-канале.

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