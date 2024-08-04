Протестующие вернулись на улицы городов Венесуэлы

Протестующие вернулись на улицы городов Венесуэлы8
- 4.08.2024, 10:56
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Итоги первой недели после «выборов» в стране.
В Венесуэле уже неделю продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов. В последние дни люди, протестующие против фальсификации результатов президентских выборов, исчезли с улиц городов Венесуэлы под давлением силовиков и вооруженных банд сторонников властей, так называемых «колективос». Но в субботу, 3 августа, многочисленные группы недовольных венесуэльцев снова заполнили улицы. В столичном Каракасе десятки тысяч протестующих собрались, чтобы услышать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо. А объявивший о своей победе на выборах Николас Мадуро заявил, что задержано уже 2000 человек, которым будет грозить «максимальное наказание». О том, как завершается первая неделя венесуэльских протестов, рассказывает The Guardian.
Напомним, что после выборов, завершившихся в прошлое воскресенье, 28 июля, Николос Мадуро заявил о своей победе. При этом оппозиция обращает внимание на многочисленные фальсификации и нарушения пр голосовании и подсчете голосов. А данные многочисленных экзитполов показали, что на самом деле избиратели отдали предпочтение главному сопернику Мадуро — Эдмундо Гонсалесу. Лидера оппозиции Марию Корину Мачадо действующие власти к выборам вообще не допустили.
В начале недели Каракас охватили массовые протесты против фальсификации выборов, которые жестоко подавлялись силовиками и провластными бандами «колективос».
Чрезмерное и часто немотивированное насилие оттолкнуло от Мадуро даже часть его сторонников.
60-летняя Тибисай Бетанкур, которая живет в квартире, полученной в правление предыдущего президента Уго Чавеса, была убежденной чависткой и голосовала на выборах за Мадуро. Через несколько часов после завершения голосования она отправила своего сына в ближайший магазин, чтобы купить прохладительный напиток для больного отца. Сын не вернулся — Альфредо избили и утащили с собой сотрудники полиции. К утру четверга родственники выяснили, что Альфредо находится за решеткой на полицейской базе в восточной части Каракаса. Ему, как и остальным задержанным, могут предъявить обвинения в терроризме, за которые он может попасть в тюрьму на срок до 30 лет. После этого недавняя сторонница властей Тибисай Бетанкур оказалась в числе сотен граждан, отправившихся к полицейскому центру узнавать новости о своих близких, попавших за решетку. Как утверждают собравшиеся там люди, их родственников незаконно задерживали не только за участие в мирных протестах, но и за сообщения в социальных сетях с критикой властей.