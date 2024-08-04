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Сенсация в финале теннисного турнира на ОИ-2024: Чжэн Циньвэнь победила Донну Векич

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  • 4.08.2024, 11:13
  • 1,040
Сенсация в финале теннисного турнира на ОИ-2024: Чжэн Циньвэнь победила Донну Векич

Ранее азиатским игрокам не удавалось выиграть золотую медаль в одиночном разряде Олимпиады.

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал среди женщин, пишет «Трибуна».

Китаянка Чжэн Циньвэнь (WTA №7) победила хорватку Донну Векич (WTA №21) – 6:2, 6:3.

Это был их третий матч между собой, счет в противостоянии 2–1 в пользу китаянки.

Ранее азиатским игрокам не удавалось выиграть золотую медаль в одиночном разряде Олимпиады.

Бронзовым призером стала первая ракетка мира Ига Свентек из Польши, которая вчера обыграла Анну Каролину Шмидлову (WTA №67) из Словакии – 6:2, 6:1.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Теннисный турнир

27 июля – 4 августа

Грунт

Одиночный разряд

Финал

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:3

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