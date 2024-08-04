Киев: Военные РФ, вероятно, расчленили украинского пленного 4.08.2024, 11:22

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Заявление сделал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Российские военные в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, убили и расчленили украинского военнопленного, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Украинский омбудсмен обратил внимание на появившуюся ранее в соцсетях фотографию с останками убитого человека, который мог быть военнослужащим ВСУ, пишет Deutsche Welle.

Речь идет о шокирующем фото с телом расчлененного человека в военной форме, похожей на форму ВСУ, и футболке с флагом Украины, которое, как пишет издание Insider, появилось в одном мз росийских Z-каналов. О дате и месте снимка не сообщается.

«Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству», — прокомментировал сообщения о снимке Лубинец.

По словам омбудсмена, он обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с просьбой зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны ВС РФ, а также к украинским правоохранителям с просьбой о проверке сообщений об инциденте. Лубинец подчеркнул, что публикацией подобных снимков силы РФ пытаются запугать украинских защитников.

В плену РФ погибло множество украинцев

В конце июля выяснилось, что в СИЗО Ростова-на-Дону погиб 55-летний водитель полка «Азов» Александр Ищенко, о его смерти было объявлено на очередном заседании суда по делу пленных «азовцев» в РФ. При этом причины и обстоятельства его смерти разглашены не были.

В феврале в ростовском СИЗО умер еще один пленный украинец Виктор Демченко, которого в РФ обвиняли в шпионаже. Обстоятельства, при которых 71-летний мужчина был задержан, неизвестны — ранее он жил в городе Моспино Донецкой области, который был оккупирован пророссийскими силами в 2014 году. Дело Демченко было засекречено, а о его смерти также стало известно лишь из сообщения суда.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в марте обратила внимание на «резкий рост числа заслуживающих доверия сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных». По данным миссии, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года были зафиксированы «заявления о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в ходе 12 отдельных инцидентов». На внесудебные расправы над украинцами со стороны военных РФ обращали внимание и правозащитники из Human Rights Watch.

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