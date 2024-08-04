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СМИ назвали еще одну дату вероятной атаки Ирана на Израиль

  • 4.08.2024, 11:31
  • 1,252
СМИ назвали еще одну дату вероятной атаки Ирана на Израиль

Для израильтян она символична.

Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа в день Тиша-Бе'ав - день катастрофы еврейского народа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание пишет, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша-Бе'ав, который припадает в этом году на 12 и 13 августа. Атака Ирана будет совершена в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщается, что атака Ирана, вероятно, будет скоординирована с «Хезболлой» - поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане.

Кроме того, указывается, что нападение на Израиль в священный день траура может оказывать эмоциональное и психологическое влияние на израильтян.

Отметим, что Тиша-Бе'ав - один из самых скорбных дней в европейском календаре. Он является днем национального траура, посвященный памяти о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов.

Ранее издание Axios сообщало, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

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