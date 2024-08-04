Первое «золото» Украине на Олимпиаде принесла женская команда по фехтованию на саблях 4.08.2024, 11:40

Фото: REUTERS - Maye-E Wong

Это третья медаль украинских спортсменов в Париже.

3 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже, во дворце Гран Пале, прошел женский командный турнир в фехтовании на саблях.

В финале сборная Украины противостояла команде Южной Кореи. Команды шли вровень весь поединок. Ольга Харлан вышла на решающую дуэль при счете 37:40. Ольга сумела сравнять счет (40:40) и принести победу Украине — 45:42.

Олимпийскими чемпионками в командном турнире стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова, пишет rfi.fr.

Для сборной Украины олимпийский триумф в фехтовании на саблях принес первую золотую медаль на Играх в Париже.

В четвертьфинале украинские саблистки победили Италию (45:37), а затем в полуфинале разгромили Японию (45:32), гарантировав себе медаль Игр-2024.

Это третья по счету медаль Украины на Олимпиаде-2024. И вторая — в фехтовании.

Ранее Ольга Харлан завоевала «бронзу» в личном первенстве саблисток.

Сергей Кулиш взял «бронзу» в пулевой стрельбе.

Еще одну награду на ОИ-2024, как минимум бронзовую, Украине гарантировал Александр Хижняк, который вышел в полуфинал боксерского турнира.

Украинская саблистка Ольга Харлан 3 августа в командных соревнованиях завоевала шестую в своей карьере награду Олимпийских игр. Теперь она самая титулованная спортсменка в истории олимпиской сборной Украины.

На счету 33-летней украинки командное золото Пекина-2008 и серебро Рио-2016, а также личная бронза Лондона-2012, Рио-2016 и Парижа-2024.

По количеству олимпийских медалей Ольга обошла пловчиху Яну Клочкову, на счету которой 5 медалей: 4 «золота» и 1 «серебро».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую золотую медаль украинской команды на парижской Олимпиаде. «Украинское золото на Играх в Париже! Наша сборная по фехтованию на саблях: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают! Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в такое время умеет вдохновлять!», – заявил Зеленский.

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