Ford возродил легендарный пикап 1 4.08.2024, 11:50

Как усовершенствовали Maverick Lobo 2025.

Maverick Lobo 2025 – несомненно, одна из самых ожидаемых новинок года. Гибридная полноприводная версия имеет все шансы стать новым бестселлером на авторынке. На передней оси Maverick Lobo позаимствовал двухпоршневые тормозные суппорты у Focus ST.

Кроме того, более быстрая рулевая рейка происходит от Kuga, европейской версии Escape. Эксперты рассказали, как усовершенствовали Maverick Lobo 2025.

Усиленная подвеска поставляется вместе с однотрубными задними амортизаторами от Maverick Tremor, но со специальной настройкой. 19-дюймовые черные «турбовентиляторные» колеса выглядят так, будто их взяли из Escort RS Cosworth.

От Mustang Mach-E Lobo получил верхние крепления стойки и втулки рулевой рейки. Другие изменения включают в себя модернизированное охлаждение благодаря наследованию преимуществ от 4K Tow Pack с большим радиатором и вентилятором. Ford дарит своему пикапу специальный режим Lobo, который нельзя использовать на дорогах общего пользования. Он включает распределение крутящего момента через задний привод с двойным сцеплением и ослабляет систему контроля стабильности. Ford утверждает, что режим Lobo является эквивалентом Maverick режима трека, который находится в автомобиле Mustang pony.

Будьте разочарованы, если вы ищете больше мощности под капотом. Maverick Lobo использует тот же 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 238 лошадиных сил.

Кроме механических изменений, есть также некоторые косметические усовершенствования. Помимо изящных колес с ретро-привкусом, Maverick Lobo имеет черную крышу. Кроме того, задний бампер и молдинги теперь имеют тот же цвет, что и кузов. Передняя панель является эксклюзивной пикапа, как и акценты внутри Grabber Blue и Electric Lime.

Цена в США начинается с 36595 долларов за стандартную спецификацию.

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