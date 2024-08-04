В Кракове найдено письмо белорусского шляхтича с один из самых старых оттисков почтового штемпеля Гродно 4.08.2024, 12:09

Фото: racyja.com

Белорус XVIII века писал о политике.

Гомельский историк Евгений Маликов обнаружил в краковском архиве конверт с оттиском одного из самых старых почтовых штемпелей Гродно конца XVIII века. Об этом сообщает «Мова Гомель».

Конверт с оттиском историк нашел в архиве Польской академии наук и Польской академии знаний, где искал документы об истории и архитектуре юго-восточной Беларуси. Это частное письмо, которое было написано 14 октября 1778 года в Гродно шляхтичем А. Шукевичем и отправлено в Вильно конюшему смоленскому (придворному, который заведовал лошадьми и конюшнями) Юзефу Мошевскому.

В достаточно банальном по содержанию письме обсуждаются местные политические вопросы. Внимание историка привлек оттиск круглого почтового штемпеля с надписью Grodno, размещенный в углу конверта.

Как отмечает Маликов, привычные для нас штемпели с датами, которыми на почте гасят марки, появились только после распространения самих марок. На белорусских землях это произошло после 1857 года, когда они уже были завоеваны Российской империей. До этого же роль марок исполняли сами штемпели и другие знаки почтовой оплаты.

Обнаруженный оттиск почтового штемпеля Гродно относится к периоду правления последнего польского короля и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского (1764−1795 годы). По оценке Маликова, это оттиск одного из самых старых почтовых штемпелей не только для Гродно, но и для всей Беларуси. Отметим, что «Белпочта» официально отсчитывает свое существование только с 1995 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com