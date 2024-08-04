Гордон назвал момент, когда могут устранить Путина 10 4.08.2024, 12:19

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И глава Кремля это хорошо знает.

Журналист Дмитрий Гордон предположил, что освобождение Крыма станет концом Путина во всех смыслах слова. Дмитрий Гордон заверил, что скоро Крым вернется в состав Украины, Керченский мост выведут из строя, а россияне будут спасаться бегством с полуострова, который будет гореть и взрываться.

Сперва журналист описал, как будет происходить долгожданная деоккупация Крыма: «Я сейчас не говорю какие-то тайные вещи (это на поверхности, поэтому я не выдаю наших секретов). Мы знаем, сколько в Крыму находится воинских частей, мы знаем, сколько в Крыму находится военных баз, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и оружием. Представьте себе, что в один прекрасный момент во все эти объекты что-то полетит, и все эти объекты повзрываются. Крымского моста уже нет, а бежать хочется. Как эти русские побегут из Крыма на надувных матрасах, на всем, что можно».

Затем популярный журналист рассказал, когда главу Кремля могут ликвидировать: «Крым вынесут к чертовой бабушке, и представьте себе ситуацию Путина, когда он десять лет радовался, что у него есть Крым и Крымский мост, и у него эту табуретку из-под ног выбили. Вот здесь в этой ситуации, конечно, к нему могут прийти «товарищи» и сказать: «Владимир Владимирович, надо отдохнуть». Могут и не сказать, просто убрать и все, потому что наступают такие моменты в жизни любого диктатора».

Чтобы подтвердить свое предположение о том, что Путина после потери Крыма могут устранить свои же, журналист напомнил случай из истории, когда отравили Сталина. Устранили его свои в тот момент, когда он ослаб, и они это почувствовали.

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