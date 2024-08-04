В Бурятии прорвало дамбу: началась паника

В Бурятии прорвало дамбу: началась паника9
- 4.08.2024, 12:39
- 8,110
Россияне объявили чрезвычайную ситуацию.
Российский регион Бурятия частично затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники объявили чрезвычайную ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова в Telegram.
Известно, что в Бурятии произошел масштабный паводок. Из-за большого количества воды прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе.
По словам главы Бурятии, затоплены два участка федеральной трассы «Улан-Удэ - Чита», движение перекрыто. Из-за подъема уровня воды в реках размыто три моста.
Так называемое правительство Бурятии заявило, что были затоплены дома, жертв и пострадавших якобы нет. В России утверждают, что эвакуировали более 100 человек.
В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.