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В Бурятии прорвало дамбу: началась паника

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  • 4.08.2024, 12:39
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В Бурятии прорвало дамбу: началась паника

Россияне объявили чрезвычайную ситуацию.

Российский регион Бурятия частично затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова в Telegram.

Известно, что в Бурятии произошел масштабный паводок. Из-за большого количества воды прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе.

По словам главы Бурятии, затоплены два участка федеральной трассы «Улан-Удэ - Чита», движение перекрыто. Из-за подъема уровня воды в реках размыто три моста.

Так называемое правительство Бурятии заявило, что были затоплены дома, жертв и пострадавших якобы нет. В России утверждают, что эвакуировали более 100 человек.

В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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