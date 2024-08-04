закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГАИ рассказали, кого ловили с помощью дронов под Минском

1
  • 4.08.2024, 12:50
  • 2,674
В ГАИ рассказали, кого ловили с помощью дронов под Минском

Стало известно, где ждать новые рейды.

В Минском районе Госавтоинспекция выявила 5 нарушений правил обгона за час при помощи квадрокоптеров. Масштабные рейдовые мероприятия ГАИ продолжаются и в других регионах страны. За кем и где обещали следить?

Как рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома, с помощью дронов инспекторы отслеживали нарушения водителями правил обгона. Квадрокоптер на расстоянии следил за передвижениями автомобилей на одной из официальных автодорог Минского района Р-58 и передавал видео инспектору, который далее останавливал нарушителя.

«Практически за час – 5 фактов нарушения правил обгона. В отношении водителей, нарушивших обязательные требования ПДД, составляющие протоколы по ч. 1 ст. 9 Статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь», — рассказали о результатах рейда сотрудники Госавтоинспекции.

Водители, нарушившие правила обгона либо выехавшие на полосу встречного движения, когда по ПДД это запрещено, были привлечены к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей).

В ведомстве подчеркнули, что внедрение новых технологий в службе ГАИ позволило инспекторам заручиться неоспоримыми доказательствами нарушений.

Также там отметили, что использование дронов не только помогает выявить нарушителей правил обгона, но и зафиксировать иные моменты игнорирования ПДД водителями, вплоть до езды без пристегнутого ремня безопасности.

Напомним, что использование БПЛА (Беспилотного летательного аппарата) в работе ГАИ Беларуси ранее практиковалось неоднократно и не только в Минской области.

Накануне ГАИ Беларуси предупреждала о рейдах и в других регионах страны.

В частности, специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» были направлены в Брестскую, Могилевскую области и Могилев. Эти рейды продолжатся по 4 августа включительно и призваны выявить и пресечь нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, 5 августа в Могилеве, а также на территории семи районов области Госавтоинспекция организовала специальные профилактические мероприятия «Фильтр» и «Паутина», направленные на «укрепление дисциплинированности» участников дорожного движения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип