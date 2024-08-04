Россияне используют наемников из Египта в Волчанске

Россияне используют наемников из Египта в Волчанске1
- 4.08.2024, 12:59
- 2,250
Командование ВСУ раскрыло подробности.
Российские войска используют граждан Египта в Волчанске Харьковской области. Также оккупанты активизировали воздушную разведку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ «Харьков».
Так, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и проводит перемещение личного состава - отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии.
«К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта», - говорится в сообщении.
Глубокое
В районе Глубокого россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиций Сил обороны.
В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.
Ситуация в районе Волчанска
Российские войска начали новое нступление в Харьковской области с 10 мая. Оккупанты атакуют в районе Волчанска, села Липцы и Глыбокого.
Буквально 3 августа сообщалось, что ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.