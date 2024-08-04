В Израиле нападающий с ножом устроил теракт на улице 4.08.2024, 13:09

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Есть жертвы и раненые.

В израильском городе Холон 4 августа мужчина с ножом совершил серию нападений, убив двух и ранив еще двух человек. Инциденты произошли в трех разных местах, находящихся примерно в 400 метрах друг от друга.

Правоохранители нейтрализовали террориста, идентифицировав его как палестинца-нелегала. Также был задержан его сообщник, сообщает издание The Times of Israel.

Отмечается, что мужчина напал на людей в районе парка и детской площадки. От ножевых ранений на месте скончалась женщина около 70 лет.

Трех пострадавших отвезли в близлежащий медицинский центр Wolfson: мужчину в возрасте 70 лет в критическом состоянии, 68-летнего – в тяжелом, 26-летнего – в состоянии средней степени тяжести. Позже в больнице была констатирована смерть первого – мужа убитой пожилой женщины.

По данным полиции, террориста застрелил офицер, прибывший на место происшествия. Правоохранители отметили, что просматривают территорию на предмет возможных дополнительных подозреваемых, причастных к нападению.

Позже СМИ сообщили и о задержании сообщника нападавшего. Также установлено, что мирных граждан убил 34-летнний палестинец Амар Одех из города Сальфит на Западном берегу.

«У него не было разрешения на въезд в Израиль, и он не совершал ранее правонарушений, связанных с безопасностью», – пишут израильские издания со ссылкой на источники.

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