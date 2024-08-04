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У самого высокого и низкого игрока Олимпиады появилась совместная фотография

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  • 4.08.2024, 13:22
  • 3,888
У самого высокого и низкого игрока Олимпиады появилась совместная фотография

Европейский журналист сфотографировал, как их разница в росте выглядит в реальной жизни.

30 июля на мужском баскетбольном турнире Олимпиады-2024 чуть не случилась сенсация. Сборной Японии не хватило совсем немного, чтобы обыграть хозяев турнира – сборную Франции, пишет «Трибуна».

К концу 4-й четверти японцы вели 4 очка, но за 10 секунд до конца Юки Камавура сфолил на Мэтью Стразеле. Стразель оформил 3+1 в одной атаке и перевел матч в овертайм, где фаворит уже взял свое – 94:90.

А еще именно в этих сборных выступают особые баскетболисты - самый высокий и самый низкий игроки турнира.

Самый высокий игрок: Виктор Вембаньямо («Сан-Антонио», Франция) - 222 см.

Самый низкий игрок: Юки Тогаси («Чиба Джетс», Япония) -167 см.

Европейский журналист сфотографировал, как их разница в росте выглядит в реальной жизни.

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