Анналена Бербок: Размещение американских «Томагавков» в Германии является надежным средством сдерживания 4.08.2024, 13:41

Анналена Бербок

Министр иностранных дел встала на защиту соглашения с США.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встала на защиту соглашения с США по размещению американских ракет большой дальности на территории Германии, ссылаясь на угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

Об этом сообщает DW.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от путинской России», - отметила она.

Бербок отметила, что сейчас страну защищают инвестиции в собственную безопасность и силу - в ЕС, в НАТО и в Германии.

«И это включает решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности», - добавила она.

Министр подчеркнула, что Германия нуждается в «надежном сдерживающем факторе» против России, «который также защищает поляков, балтийские народы и финнов - наших партнеров, которые имеют прямую границу с Россией и почувствовали на себе, как она использует гибридные меры на границе в последние месяцы».

Напомним, на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля правительства США и Германии объявили, что США намерены с 2026 года снова разместить в Германии системы дальнобойных ракетных вооружений, радиус действия некоторых будет достигать аж РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что для того, чтобы предотвратить размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, Россия должна сначала прекратить свою войну против Украины.

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