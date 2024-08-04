Эксперты: В Беларуси тикает «инфляционная бомба» 4.08.2024, 14:00

В некоторых местах уже «прорывает».

Инфляция в Беларуси хоть и ускоряется, но еще не вышла за рамки правительственного прогноза в 6%. Единственная причина, по которой цены проявляют такую сдержанность – тотальный контроль со стороны властей, пишет «Белорусы и рынок».

Как считают эксперты BEROC, разрыв между регулируемыми и нерегулируемыми ценами указывает на потенциальный уровень инфляции.

Во втором квартале инфляция в Беларуси ускорилась с 5,5% до 5,8%. Главная заслуга в ускорении инфляции принадлежит ценам на продовольствие. За второй квартал продукты подорожали на 8,1%, после того как в первом квартале рост цен на них составил 5,6%.

Внесло свою лепту и подорожание бензина, цены на который властям пришлось повысить из-за того, что размер нефтяной премии в этом году сильно снизился.

Но власти были начеку. С начала года ценовое регулирование меньше не стало, а стало совсем наоборот. Поскольку цены давят регулировать их приходится больше и чаще.

«МАРТ уже традиционно каждый год разрабатывает тарифную тетрадь — это плановое повышение цен и тарифов — и строго ее придерживается, что позволяет нам также контролировать рост цен», — сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

По оценке BEROC регулирование цен было главным и почти единственным фактором, сдерживающим инфляцию. Потому что все остальные факторы складывались не в пользу белорусской ценовой стабильности. На цены давление растет и изнутри, и снаружи.

По итогам первого квартала инфляция в России, на которую приходится две трети белорусской внешней торговли, приблизилась к 9%.

«В результате различие в ценах на торгуемые товары в России и Беларуси вновь начало расширяться. Это несет повышательные риски для инфляции на белорусском рынке», — говорится в исследовании BEROC.

Но российская инфляция на белорусские цены влияет с запозданием. Результаты теперешнего роста цен в России Беларусь ощутит к концу третьего квартала. Поэтому важнее то, что происходит внутри.

А внутри власти продолжали накачивать производство и разгонять внутренний спрос. По оценке BEROC, во втором квартале внутренний спрос мог превысить средние уровни 2021 года уже на 18%. Главная причина — дефицит рабочей силы, который, вопреки успокаивающим прогнозам, даже не думает снижаться.

Количество свободных вакансий регулярно ставит новые рекорды. Количество уволенных превышает количество нанятых на работу. При этом уровень безработицы обновил многолетний минимум и опустился до 3%. Сейчас безработных в стране меньше чем свободных вакансий.

«Проблема дефицита работников оставалась острой, что вынуждало работодателей жертвовать частью прибыли в пользу работников», — говорится в исследовании.

То есть зарплаты вынуждены повышать даже те, кто не может себе этого позволить. За пять месяцев этого года себестоимость продукции в Беларуси выросла почти на 18%.

«Перенос возросших затрат в отпускные цены сдерживается ценовым контролем, но ценой негативного влияния на рентабельность фирм и накапливания инфляционного навеса», — считают эксперты BEROC.

Но есть в Беларуси цены, которые дают представление о реальном положении дел. Потому что не все цены регулируются одинаково, а некоторые не регулируются вообще. И вот цены, которые не регулируются или регулируются слабо, по итогам второго квартала выросли на 8%. При этом цены на многие услуги вообще выросли на двузначные величины. И, видимо, вот этот рост как раз и отражает скрытый потенциал белорусской инфляции.

«Без учета вклада жесткого ценового контроля годовая инфляция в июне 2024 г. находилась бы в диапазоне 10–11%, а не вблизи 6%», — говорится в исследовании BEROC.

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