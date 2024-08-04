Скандал в России: заявление пропагандистки в эфире Соловьева ввело в ступор Z-каналы

Скандал в России: заявление пропагандистки в эфире Соловьева ввело в ступор Z-каналы6
- 4.08.2024, 14:14
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Речь шла об украинской армии.
Российская Z-пропагандистка Юлия Витязева в прямом эфире «Соловьев-Live» потребовала прекратить дискредитацию украинской армии.
Она заявила, что необходимо наказывать «шваль, которая дискредитирует ВСУ».
На фрагмент эфира в своем Telegram-канале обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Таким образом, фактически Витязева потребовала наказать себя и своих коллег. Вероятно, пропагандистка ошиблась и оговорилась, однако ошибка во время прямого эфира может ей дорого стоить.
Видео уже понесли тиражировать Z-каналы. Ей припомнили, что она родилась в Одессе.
«Витязева стала оправдываться, что случайно оговорилась, но уровень ненависти всех ко всем в РФ таков, что там готовы топтать и проклинать даже за подобную оговорку», - добавляет Казанский.
Напомним, накануне аналогичным образом россияне набросились на военблогера Подоляку, который поздравил российских военных с днем ВДВ фотографией украинского десантника с гербом Украины на берете.