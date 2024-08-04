Врублевский: калиновец, ставший генералом Парижской Коммуны 1 4.08.2024, 14:24

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История белоруса, который стал легендой еще при жизни.

Врублевский стал легендой еще при жизни. Он одинаково смело руководил отрядами и в пущах родной Гродненщины, и на улицах взбунтовавшегося Парижа. Портрет ближайшего соратника Кастуся Калиновского опубликовала «Наша Ніва».

Август 1908 года. Франция. На востоке Парижа многотысячное людское море, обволакивая холм кладбища Пер-Ляшез, просачивается ручьями по мощеным дорожкам и оживляет мертвый город мраморных, гранитных и каменных стел, скульптур и крестов. Над покрытым красным полотнищем гробом последнего генерала Парижской Коммуны звучит «Марсельеза».

Со времени этого события прошло 110 лет. На хорошо сохранившемся памятнике выбита надпись: «Участнику восстания 1863 года, генералу Парижской Коммуны (18 марта—28 мая 1871 года). Героическому сыну Польши — народ Парижа». Тогда во Франции немногие знали, что «героический сын Польши» родился на белорусской земле и сознательно пользовался белорусским языком.

Желудок — Вильнюс — Петербург

Валерий Врублевский происходил из древнего шляхетского рода герба «Слеповрон».

Герб рода Врублевских «Слеповрон» известен с середины XIV века. «В голубом поле серебряная подкова крюками вниз, на ней золотой крест кавалерский, на кресте черный ворон с поднятыми крыльями, вправо обернутый, в клюве золотое кольцо» (В. Крюковский «Серебряная стрела в красном поле: из истории белорусских частных гербов»).

Родился в местечке Желудок Лидского уезда (ныне городской поселок Щучинского района Гродненской области) 15 (27) декабря 1836 года.

Через неделю после рождения родители Антоний-Войцех (лесничий, а затем казначей графа Тизенгауза) и Розалия из Юровских (родом из-под Слонима) окрестили мальчика в желудокском приходском костеле под именами Валериан-Антоний. Валерием наш герой стал подписываться уже в эмиграции.

Когда мальчику было восемь, отец умер. На Валериана сильно повлиял папин брат: Евстахий Врублевский в 1849 году попал на каторгу — его обвинили в попытке создать тайную организацию для помощи восстанию в Венгрии.

Детство и юность Врублевский провел в Вильнюсе, куда переехала его мать с тремя детьми. В духе свободы парней воспитывал Виленский шляхетский институт. Затем была учеба в Санкт-Петербурге в военизированном Лесном институте, который он окончил в 1857 году в чине прапорщика корпуса лесничих. Был назначен инспектором писарско-егерской школы в уездном городе Соколка Гродненской губернии, а в апреле 1861 года получил чин подпоручика. В январе 1862 года Валерию Врублевскому доверили должность заведующего Сокольским лесным училищем, где он за короткое время создал подпольную группу, ставшую ядром его первого повстанческого отряда.

«Вот что свобода значит»

Перед восстанием 1863 года Валерий Врублевский участвовал в выпуске «Мужицкой правды». Есть мнение, что это он готовил текст к третьему номеру газеты, в котором «Яська-гаспадар з-пад Вільні» объясняет крестьянам, что такое свобода.

Врублевский принадлежал к радикально-демократическому «красному» направлению. Он до последнего надеялся, что восстание поддержат крестьяне. Но идеи Калиновского и Врублевского опередили свое время на несколько десятилетий.

Руководство восстания назначило Врублевского военачальником Гродненского воеводства, но после переворота в руководстве его понизили до начальника штаба. В Сокольском уезде — это западнее Гродно, в те времена он был тотально белорусскоязычным, по-белорусски там говорили и православные, и католики, — Валерий Врублевский сформировал отряд из учеников и преподавателей лесного училища, где год работал директором.

Сформировал отряд из своих учеников

Способности Врублевского признавал и противник. Российский генерал Захар Манюкин после боя против отряда Врублевского на реке Слойка возле деревни Валилы (сейчас это в белорусском Подляшье в Польше, родина самого дорогого из современных белорусских художников Леника Тарасевича) писал: «Неприятельская цепь была очень умело расположена за срубленными деревьями и бревнами, поваленными в болотистый ручей, прикрывавший фронт атакуемой позиции. За речкой было сделано много завалов, которые располагались очень умело для взаимного фланкирования. По всему было видно, что опытная рука управляет укреплением позиции, даже с другой стороны, откуда меньше всего инсургенты могли ожидать нападения… Бой был очень упорный, мятежники действовали правильными цепями и колоннами и много раз сходились в густом лесу в рукопашной схватке».

Валерий Врублевский отметился и в бою возле Коссово в Ружанской пуще: несмотря на неожиданное нападение царских войск, наладил оборону и несколько часов удерживал позиции. Он многократно водил косинеров в контратаки, отбрасывая российских солдат от реки, чтобы дать возможность главным силам отряда организованно отступить. По словам командира российского отряда майора Эмиля фон Кремера, «мятежники при отступлении пытались 8 раз бросаться вперед с криком «ура!», но каждый раз огонь стрелков… заставлял их убегать и прятаться в густой лес».

Валерий Врублевский имел большой авторитет среди повстанцев. А свое уважение к ним он иногда выражал неожиданным способом.

В июне 1863 года после ожесточенного боя возле местечка Лысков (ныне Пружанский район Брестской области), пораженный мужеством солдат, он выстроил отряд, наломал белоснежных цветов калины и раздал лучшим. При этом отметил: придет время, и свободное Отечество должным образом вознаградит своих героев.

Даже в условиях явного угасания восстания Врублевский подбадривал своих соратников: «Взяв оружие в руки, мы должны победить, а если кто-нибудь заставит нас его сложить, то только вместе с жизнью». В августе 1863 года, после отставки Онуфрия Духинского с должности военного начальника Гродненского воеводства, Врублевский принял на себя общее командование. Он разослал по воеводству мелкие летучие отряды, чтобы придать восстанию новой силы.

Но под натиском российских войск во главе остатков своего отряда Врублевский должен был уйти под прикрытие Свислочской, Беловежской и Пружанской пущ. 22 августа 1863 года Гродненским военным судом он был заочно приговорен к расстрелу. Чтобы сохранить силы и продолжить борьбу весной следующего года, Врублевский распустил свой отряд, а сам двинулся в Варшаву. Там Валерий получил чин полковника и возглавил новый отряд, собранный из гродненских, брестских и подляшских инсургентов. Кроме того, он был назначен военачальником Полесья с полномочиями формировать там новые повстанческие отряды.

Врублевский провел ряд боев против российских войск, используя тактику партизанской борьбы. Главное внимание он уделял огневой подготовке подчиненных: мастерству владения оружием и меткой стрельбе. С боями дошел до Люблинского воеводства, где соединился с украинским отрядом графа Юзефа Панинского. Пытался также собрать и объединить остатки других разбитых отрядов.

Генерал Парижской Коммуны

Во Францию Валерий Врублевский попал из австрийской Галиции, где залечивал раны, полученные во время последнего боя с российскими войсками у деревни Руды Корибутовские (Люблинское воеводство). По воспоминаниям повстанца Игнатия Арамовича, в кровавой схватке 19 января 1864 года отдел Врублевского, который вез на санях раненых, был неожиданно атакован кубанскими казаками. Командир остался прикрывать отступление своих инсургентов. Казацкие шашки повредили правое плечо и дважды голову. Врублевский упал с лошади. Местный крестьянин после боя подобрал замерзшее в леденец тело повстанческого командира и спрятал его в сарае.

Живя после поражения восстания в эмиграции, Врублевский не терял времени. В Париже он начал посещать военную школу на Марсовом поле. Во время франко-прусской войны вступил в Национальную гвардию, а в 1871 году вошел в руководство Парижской коммуны, получив звание генерала. Он возглавил одну из трех революционных армий, которая защищала на баррикадах южную часть Парижа от версальцев — сторонников правительства.

В рядах коммунаров было мало дисциплины, царила анархия, было много романтизма и не меньше разгильдяйства. К обороне города коммуна подготовилась слабо, связи с крестьянами не наладила, время уходило на красивые жесты вроде отмены арендной платы за съем квартир.

25 мая в течение дня силами нескольких тысяч коммунаров Врублевский пытался отбить атаки армейского корпуса, после чего совершил организованный отход через реку Сена остатков своей армии, которая сократилась до тысячи человек.

Кузнец и распространитель газеты «Несокрушимый»

После поражения коммунаров Валерий Врублевский чудом избежал плена и неминуемого расстрела. Под чужим паспортом он переехал в Лондон, а французским трибуналом был заочно приговорен к смертной казни. Живя в Англии, генерал вошел в состав Генерального совета І Интернационала, переписывался с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.

Кроме того, поддерживал тесные связи и с российскими революционерами. Существует версия, что Врублевский даже имел отношение к организации убийства российского императора Александра II.

В 1876 году генерал переехал в Женеву, а после амнистии для коммунаров 1885 года вернулся во Францию, поселился в Ницце. Он страдал от болезней и бедности и, чтобы выжить, работал молотобойцем в кузнице. Благодаря помощи Энгельса, Врублевскому удалось переехать в Париж, где он устроился инспектором розничной продажи в газете «Энтрансижан» — с французского языка это название переводится как «Несокрушимый».

На этой работе он был вынужден ежедневно, под холодным дождем или палящим солнцем, ходить в Париже от киоска до киоска и контролировать, как раскладывают газету в местной «союзпечати».

В 1900 году, еще при жизни героя, в Париже вышла небольшая (на восьми страницах с портретом) брошюрка Станислава Гершинского под названием «Генерал Валерий Врублевский». Автор с огромным уважением написал о «человеке военной выправки», который одиноко шагает по парижским улицам, вспоминая своих товарищей, что «умерли, уснули вечным сном где-то в литовских лесах или на мостовой Парижа». На страницах книги легендарный генерал «бродил как тень революционного эпоса великих дней и грезил о прошлом, о бывшей борьбе, о лесах на берегах Немана, где прошли годы его боевой юности…»

…Так случилось, что Врублевского похоронили на том же кладбище, где карательные команды в 1871-м расстреливали последних коммунаров.

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