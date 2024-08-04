Житель Слонима нашел дома странный тайник с сейфом 2 4.08.2024, 14:59

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Что хранилось в «черном ящике»?

Житель Слонима Гродненской области позвонил в милицию и сообщил о находке в доме, который он купил недавно, сейфа с необычным содержимым. Что хранилось в «черном ящике», рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Как передали в милиции, 29-летний мужчина делал ремонт в ванной комнате и так обнаружил сейф. Житель райцентра вскрыл находку и увидел там сверток газеты, в котором были коробочки с патронами для огнестрельного оружия.

По информации милиции, всего в «опасном тайнике» хранилось 679 боеприпасов калибра 5,6 мм, причем пригодных к применению. Сотрудники Слонимского РОВД установили, что раньше домом владел уже умерший 69-летний мужчина. Недвижимость по наследству перешла его супруге, которая продала дом.

При этом, как передали в УВД, женщина о схроне знала, но думала, что он пустой.

В милиции напомнили, что при обнаружении боеприпасов либо другого взрывоопасного предмета необходимо оперативно сообщить о находке по телефону 102. Самим ничего с найденным делать не нужно, так как это может привести к трагическим последствиям.

«Категорически запрещается приближаться к взрывоопасным предметам, трогать и брать их в руки, а также перемещать самостоятельно!» — предупредили в милиции.

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