Как правильно есть арбузы и дыни: удивительные факты 1 4.08.2024, 15:18

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Медики назвали продукты, с которыми их лучше не сочетать.

Лето всегда ассоциируется с сочным арбузом и ароматной дыней. Однако не все знают, что сочетание некоторых продуктов с этим лакомством может вызвать определенные проблемы и дискомфорт, особенно у людей с проблемами ЖКТ. Поэтому, чтобы наслаждаться вкусом арбуза и дыни без последствий, важно знать, с какими продуктами они несовместимы.

Медики рассказали о продуктах, с которыми не рекомендуется употреблять арбуз и дыню.

С чем не нужно сочетать арбуз и дыню

Нельзя сочетать арбуз и дыню с молочными, кисломолочными продуктами, например, с некоторыми сырами, такими как брынза и фета, а также с овечьим и козьим сыром, поскольку это может вызвать изжогу, вздутие или тяжесть в животе, слабительный эффект.

Эксперты предупреждают, что сочетание арбуза и дыни с хлебом, кашами может замедлить процесс пищеварения и вызвать проблемы со здоровьем.

Лучше не совмещать эти фрукты со спиртными напитками — получите тот же эффект длительного несварения.

Очень нежелательно кушать арбузы и дыни до или после жареных, жирных и соленых продуктов, яиц, мяса, рыбы.

Почему это происходит, почему дыню и арбуз лучше потреблять отдельно от других продуктов?

С одной стороны – дыня очень полезна, в ней много железа, калия и витамина С. Ее можно употреблять при наличии заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы. Арбуз является источником витамина А, который способствует выработке коллагена и эластина, в нем содержатся антиоксиданты, употребление арбуза положительно сказывается на работе сердца, мышечной системы. Преимуществом обоих плодов есть то, что они содержат мало калорий.

Но и арбуз, и дыня долго не задерживаются в желудке, находятся там считанные минуты, а затем почти сразу попадают в кишечник. И, если съесть их вместе с другими продуктами, сочетая, например, с мясом, то начнутся процессы брожения и гниения.

Как лучше употреблять арбуз и дыню

Эксперты советуют употреблять эти фрукты по отдельности, позволяя организму должным образом их переваривать. Лучше употреблять их за несколько часов до или после еды.

Употреблять дыню или арбуз лучше посреди дня, когда желудок наиболее активен.

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