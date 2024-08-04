«Крестим друг друга, когда выходим из дома» 4.08.2024, 15:29

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Россиянка из Шебекино разрыдалась, говоря о путинской «СВО».

Жительница российского приграничного города Шебекино (Белгородская область) Юлия Марченко записала обращение, в котором пожаловалась на последствия «СВО», сообщает dialog.ua.

Россиянка пожаловалась на сильные обстрелы города. Она утверждает, что власти РФ их не слышат. В ходе своего монолога женщина разрыдалась.

«Страшно, очень страшно жить… Город обстреливается каждый день… У нас есть улицы, по которым люди просто не ездят, объезжают этот район. Многие говорят: «Дорога смерти, мы не едем в этот район»... Безопасных мест нет в Шебекино… При каждых обстрелах бежим в подвал, сидим там… Так мы живем уже два года. Хотелось бы, чтобы нас услышали… Крестим друг друга, когда выходим из дома. Надеяться не на кого и не на что, только на Бога. Страшно детей отпускать (на улицу)... Пляжи пустые, детские площадки просто заросли травой… Этого просто не должно быть в наше время! Ради чего все это?» - возмутилась жительница Шебекино.

Она жалуется, что местные власти вместо того, чтобы защитить город от обстрелов, сажают клумбы и занимаются прочей чепухой. Возмутило Марченко также отношение к ним российских СМИ, которые называют их жалобы ИПСО и требуют меньше ныть.

«Мы хотим жить как раньше! Мы хотим мира», - призвала россиянка. Отметим, что агрессию против Украины Марченко не осудила. Она утверждала, что российская армия якобы кого-то «защищает» в Украине и жаловалась на «несправедливость».

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