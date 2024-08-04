СМИ: На аэродроме «Морозовск» уничтожены Су-34 и склад авиационных вооружений РФ 4.08.2024, 15:39

Удару подвергся также пункт управления полетами.

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины атаковали военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ 40 беспилотниками. Достигли цели 18 из них, устроив на объекте мощные взрывы.

Вследствие ударов были уничтожены истребитель Су-34, склад с авиационным вооружением, удару подвергся также пункт управления полетами. Подробности сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона».

Атака на аэродром «Морозовск», на котором дислоцируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС РФ, была совершена Силами обороны Украины в ночь на 3 августа. Ориентировочно в направлении этого военного объекта летели около 40 украинских дронов. Поставленных целей достигли 18 беспилотников.

«Вследствие удара уничтожен истребитель Су-34; уничтожен склад с авиационным вооружением; нанесен удар по пункту управления полётами. Незначительно пострадало инженерное оборудование аэродрома», – перечисляет последствия атаки автор паблика.

При этом он обратил внимание на то, насколько возросла эффективность украинских дроновых атак. Тот же «Морозовск», напоминает «Досье Шпиона», был атакован в начале апреля 2024 года. Тогда на этот военный объект летело еще больше дронов: их насчитывалось свыше 50.

Однако ни один из них не смог достичь цели: весь ущерб тогда ограничился падением двух подавленных ПВО дронов на взлетно-посадочную полосу.

Это автор паблика объясняет размещением по периметру аэродрома современных средств РЭБ, которые смогли обеспечить падение БпЛА на подлете к объекту.

И хотя упомянутые средства РЭБ остаются на месте, в этот раз воспрепятствовать удару они не смогли.

«Судя по всему, ВСУ произвели переоснащение своих БПЛА, сделав их более устойчивыми к воздействию средств РЭБ», – предполагает «Досье Шпиона».

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