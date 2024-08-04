Адель прервала концерт в Мюнхене ради Олимпиады
- 4.08.2024, 15:49
Чтобы 80 тысяч зрителей смогли посмотреть финал бега на 100 метров.
Британская певица Адель прервала свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского легкоатлетического забега на Олимпиаде-2024.
На концерте находилось около 80 тысяч человек.
Певица поддерживала британскую легкоатлету Дэрилл Нейту, которая в финале оказалась лишь четвертой.
На дистанции 100 м среди женщин первое место заняла спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред, ее результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла ее соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).