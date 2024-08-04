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Адель прервала концерт в Мюнхене ради Олимпиады

  • 4.08.2024, 15:49
Адель прервала концерт в Мюнхене ради Олимпиады

Чтобы 80 тысяч зрителей смогли посмотреть финал бега на 100 метров.

Британская певица Адель прервала свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского легкоатлетического забега на Олимпиаде-2024.

На концерте находилось около 80 тысяч человек.

Певица поддерживала британскую легкоатлету Дэрилл Нейту, которая в финале оказалась лишь четвертой.

На дистанции 100 м среди женщин первое место заняла спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред, ее результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла ее соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

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