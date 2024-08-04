Россия обрекла себя на имперское саморазрушение2
- Telegram-канал «CYNIC»
- 4.08.2024, 16:13
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Вне зависимости от итога войны с Украиной.
«Вес» России в мировой экономике демонстрирует устойчивую нисходящую тенденцию.
Та же тенденция намечается у Пекина. И тут исторически работает модель «завышенных амбиций».
Если на экономическом спаде амбиции государства выше, чем его реальный внешний вес, войну невозможно предотвратить. Эту войну, к слову, агрессор не может выиграть, но стремление Пекина стать «мировым полюсом» повторяет экономическую модель.
Экономический кризис в КНР способствует обратно пропорциональному росту вероятности военной активности со стороны КНР.
Сейчас мы хотим сказать, что это неразумно и несёт экзистенциальные риски для китайской экономики, но ещё ни одно «амбициозное» государство не выходило из этой воронки без волны милитаризма.
Та же ситуация коснется и Турции с «временным лагом».
Имперские проекты без имперских ресурсов - путь к «маленьким», но чрезвычайно опасным войнам.
Начав войну на спаде, Россия обрекла себя на имперское саморазрушение, вне зависимости от итога этой войны.
Telegram-канал «CYNIC»