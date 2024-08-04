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Россия обрекла себя на имперское саморазрушение

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  • Telegram-канал «CYNIC»
  • 4.08.2024, 16:13
  • 4,318
Россия обрекла себя на имперское саморазрушение

Вне зависимости от итога войны с Украиной.

«Вес» России в мировой экономике демонстрирует устойчивую нисходящую тенденцию.

Та же тенденция намечается у Пекина. И тут исторически работает модель «завышенных амбиций».

Если на экономическом спаде амбиции государства выше, чем его реальный внешний вес, войну невозможно предотвратить. Эту войну, к слову, агрессор не может выиграть, но стремление Пекина стать «мировым полюсом» повторяет экономическую модель.

Экономический кризис в КНР способствует обратно пропорциональному росту вероятности военной активности со стороны КНР.

Сейчас мы хотим сказать, что это неразумно и несёт экзистенциальные риски для китайской экономики, но ещё ни одно «амбициозное» государство не выходило из этой воронки без волны милитаризма.

Та же ситуация коснется и Турции с «временным лагом».

Имперские проекты без имперских ресурсов - путь к «маленьким», но чрезвычайно опасным войнам.

Начав войну на спаде, Россия обрекла себя на имперское саморазрушение, вне зависимости от итога этой войны.

Telegram-канал «CYNIC»

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