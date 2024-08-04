Болгария из Беларуси: могут ли белорусы отдохнуть и вложиться в 500 евро? 2 4.08.2024, 16:28

2,160

Какие страны лучше выбрать для бюджетного отдыха.

С 1 апреля 2024 года Болгария возобновила выдачу шенгенских виз гражданам нашей страны.

До пандемии коронавируса отдых в Болгарии пользовался немалым спросом у белорусов, так как считался относительно бюджетным. К примеру, по данным Белстата за 2019 год Болгария входила в топ-5 стран, куда белорусы ездили на отдых чаще всего.

Казалось бы, открытие Болгарии должно было направить часть туристического потока туда. Но турагентства продолжают рекламировать отдых в Турции и Египте, Болгарию даже не упоминая, пишет bar24.by.

«Предлагаем страны, на которые спрос. Болгария не в их числе»

Чтобы узнать, отправляют ли белорусов в Болгарию этим летом и сколько стоят туры, мы под видом обычного туриста побывали в трех крупнейших барановичских турагентствах. Все они, как оказалось, туры в Болгарию продают. Но без особого рвения. Особенно, когда речь заходит о бюджетном отдыхе.

А бюджет мы обозначили в 500 евро на человека. Когда-то за эти деньги вполне можно было отдохнуть. Но сейчас, услышав сумму, агенты нас едва ли не отговаривали от Болгарии.

— Обычно мы предлагаем отпуск в тех странах, на которые большой спрос. Болгария на данный момент не в их числе, — отметила работницы одной из турфирмы.

Однако, когда мы все-таки стали настаивать на Болгарии, нам сказали, что подобрать тур на наш бюджет реально, «но шиковать не придется».

На визу – минимум 15 дней

Итак, для того, чтобы поехать в отпуск в Болгарию, нужно, прежде всего, получить визу.

Как пояснили в агентствах, шенген Болгария выдает однократный, непосредственно под поездку. Шансы получить визу этого типа максимальные, если за человеком не было нарушений, которые могут вызвать отказ. Оформлять документы нужно не позже, чем за 15 календарных дней до начала запланированного визита.

Так как первые группы в Болгарию, по словам сотрудников барановичских турагентств, поедут только в середине августа, вполне можно успеть. Виза со всеми сборами обойдется в 60 евро.

Добираться до Болгарии можно как самолетом через Турцию, так и автобусом. С перелетом стоимость тура взлетает в разы. Чтобы вписаться в бюджет, нам предложили автобус. Ехать придется около двух суток. Поездка туда-обратно обойдется в 400 рублей. Это только за автобус.

К слову, автобусные туры в Болгарию предлагают длительностью 10 суток.

Отелей много, но не бюджетных

Так как нас интересовал бюджетный отдых для взрослых, курорт нам предложили соответствующий – Золотые пески. Выбор отелей здесь просто огромный. Но на бюджет в 500 евро нам предложили всего два варианта.

Первый – двухзвёздочный гостевой домик без питания в 200 метрах от моря. На территории есть собственный бассейн, бесплатный Wi-Fi, номера оборудованы кондиционерами. Проживание в этом домике стоит 91 рубль в сутки. Питание не предусмотрено, но в некоторых номерах есть кухня, где можно готовить. Правда, когда смотришь фотографии домика, складывается впечатление, что стоит в нем что-то тронуть, оно буквально развалится. Зато такое жилье полностью вписывается в бюджет.

Второй вариант – трёхзвёздочный отель в 400 метрах от моря. Там также есть бассейн, интернет, и можно выбирать питание. Сутки в отеле стоят 154 рубля. Каждый прием пищи – за дополнительную плату: от 22 до 33 рублей. Судя по фото, этот отель выглядит куда лучше. Однако в бюджет он уже не вписывается.

Отдых за 500 евро: либо море, либо комфорт

Сложив вместе с агентом все расходы по двум предложенным вариантам отдыха, мы пришли к выводу, что отдохнуть на море в Болгарии, вписавшись в 500 евро, можно только в уставшем гостевом домике без питания. 10 суток там будут стоить 438 евро. Это с учетом расходов на визу и дорогу.

Если же выбрать отель хотя бы с завтраками, путевка с учетом всех расходов обойдется уже в 683 евро.

Не удивительно, что турагентства предлагают альтернативные этой стране варианты. Ведь, как оказалось, отдых в Болгарии уже далеко не такой бюджетный, как был раньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com