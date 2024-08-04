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Опубликован рейтинг мощнейших iOS-гаджетов мира 

  • 4.08.2024, 16:49
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Опубликован рейтинг мощнейших iOS-гаджетов мира 

В почетном списке оказался лишь один айфон.

Эксперты AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных устройств, работающих на базе операционной системы iOS. Данные собраны в период с 1 по 31 июля 2024 года. Они отображают среднюю, а не наивысшую оценку гаджетов в тестах производительности. Следовательно, их результаты более репрезентативны. Информация о топ-10 появилась на сайте бенчмарка.

Лидирующие позиции в июльском рейтинге ожидаемо заняли новые планшеты Apple iPad Pro, представленные публике в мае. Оба современных гаджета работают на чипе M4. Он создан TSMC на втором поколении 3-нанометрового техпроцесса и содержит 28 млрд транзисторов. Чип энергоэффективный, а еще он хорошо подготовлен к работе с ИИ. За все нагрузки с искусственным интеллектом отвечает модуль Neural Engine. Он способен выполнять 38 триллионов операций в секунду. В ходе анонса устройств Apple также заявила, что Neural Engine в M4 в 60 раз быстрее, чем первый Neural Engine в A11 Bionic.

Интересно, что в свежем рейтинге AnTuTu два новых продукта Apple поменялись местами: в прошлом месяце первое место заняла 11-дюймовая модель iPad Pro, а в этом месяце первое место занял iPad Pro с диагональю экрана 13 дюймов. По техническим характеристикам эти два мощных устройства одинаковые. Конфигурация у них идентичная — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ключевые отличия — размер экрана и емкость аккумулятора, отмечают создатели рейтинга.

Менее производительными оказались планшеты Apple с чипами M2 и M1. В топ-10 мощных флагманов также попал один единственный смартфон из линейки 2023 года выпуска. Последнюю строчку рейтинга заняла модель iPhone 15 Pro с производительным процессором A17 Pro на борту.

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