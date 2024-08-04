Тысячи белорусов оказались с «волчьим билетом» при трудоустройстве 1 Кирилл Иванов

4.08.2024, 17:05

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Кто и что провоцирует антирекорды на рынке труда.

Белорусский рынок труда регистрирует антирекорды в реальном времени. Если в конце марта этого года число вакансий превысило 140 тысяч, то в последние дни июля эта цифра рискует перешагнуть через 165 тысяч.

Эта проблема беспокоит не только независимых экспертов. В мае замминистра экономики Татьяна Бранцевич заявила, что на первом месте по актуальности для Беларуси должна являться задача не привлечения новых трудовых ресурсов извне, а удержание своих кадров.

«А еще лучше возврат мигрировавших сограждан», — подчеркнула чиновница, дав попутно лестную характеристику белорусам. Мол, образованные, трудолюбивые, законопослушные и исполнительные.

Но беда в том, что и сам факт того, что проблему заметили чиновники такого уровня, и звучащие внутри системы рациональные предложения в сегодняшней ситуации вряд ли приведут к каким-то позитивным сдвигам. Скорее, наоборот.

Экономисты здесь беспомощны, так как проблема имеет политические, а не экономические корни. Тем более, что происходящее стало следствием иррациональных решений, принятых на самом верху.

Реалии наших дней: важную вакансию в одной из госорганизаций не могут закрыть уже полгода, хотя недостатка в желающих занять должность нет. Более того, кандидаты отвечают всем необходимым требованиям.

Но есть одно «но»: как назло, все они в 2020-м воспользовались своим конституционным правом подписаться за альтернативного кандидата. А по сегодняшним меркам с таким «пятном» в биографии на эту должность нельзя, даже если организации позарез нужно закрыть вакансию.

Сегодня власти мстят таким людям, нарушая их право на труд, фактически, преследуя их по политическим мотивам. Им не продляют трудовые контракты, не берут на новую работу, увольняют по надуманным причинам.

Учитывая то, сколько подписей собрали «неправильные» претенденты на президентский пост четыре года назад, можно представить себе потенциал вынужденной безработицы.

На этом проблемы людей, уволенных и лишенных возможности трудоустроится из-за «политики», как в бюджетном, так и в частном секторе, не заканчиваются. Вскоре они пополняют списки незанятых в экономике.

И если реанимированная более десяти лет назад практика борьбы с тунеядством закономерно зашла в тупик, неожиданно для властей натолкнувшись на массовый протест в 2017-м, то сегодня она заиграла новыми красками.

Одной рукой власть лишает человека возможности легально зарабатывать, ставя где только может разнообразные фильтры для неугодных.

А другой рукой — вынуждает его, безработного, платить повышенную коммуналку, ограничивает доступ к бесплатным медуслугам, отправляет на общественные работы. И даже угрожает отобрать детей. Закономерный итог — многие не выдерживают и уезжают из страны.

Вряд ли стоит объяснять, с чем сталкиваются те, кого лишили работы и заставляют платить за вынужденную безработицу. Но проблема гораздо шире, она не ограничивается теми, кто попал в немилость к правящему режиму.

В Гродно практически невозможно записаться к ортодонту — очередь растянулась на многие месяцы вперед. И в частных клиниках, и в государственных гродненцам все чаще советуют обратиться за услугой в Минск.

Как пишет hrodna.mylove, основной причиной появления очередей стала эмиграция врачей этой специальности. И такая ситуация наблюдается во всех областных центрах, получше обстановка пока только в Минске.

Что заставляет ортодонтов (и не только их) уезжать? Условия работы, неопределенность с лицензиями и попытки затолкать всех специалистов в госучреждения.

А еще вездесущая идеология, задвигающая непосредственные обязанности врачей на второй и третий план. Даже в частных клиниках специалисты вынуждены собираться на политинформации и участвовать в официозной показухе.

Под арест и увольнение попадают высококлассные врачи, иногда — целыми семьями. В итоге многие тяжелобольные белорусы остаются без качественного лечения.

Страну покидают не только врачи. Хорошие электрики, мастера на все руки сейчас нарасхват в грузинском Батуми, но не могут найти работу в Калинковичах. Предприниматели, открывшие новое дело в Варшаве и Вроцлаве, не откроют его в Могилеве и Гродно.

Массовый отъезд инициативных, образованных, экономически активных белорусов не может не сказаться на качестве жизни в стране. Но, похоже, из-за чьих обид и желания мести нас ждут все новые антирекорды в сфере вакансий.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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