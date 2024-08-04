Массовое дезертирство среди оккупантов заставило Кремль пойти на отчаянный шаг
- 4.08.2024, 17:23
С российскими солдатами будет бороться Росгвардия.
Кремль направил на временно оккупированный восток Украины дополнительные силы Росгвардии. Они будут выполнять роль заградотрядов, а также выявлять дезертиров в армии РФ.
«Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения враг увеличил количество блокпостов на востоке Украины», - сообщает Центр Национального Сопротивления.
Таким образом в Донецке, Горловке и других захваченных населенных пунктах увеличилось количество патрулей.
«Причиной дезертирства являются введенные российскими генералами активные мясные штурмы из-за дефицита техники на поле боя», - отмечают в ЦНС.