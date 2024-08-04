закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Массовое дезертирство среди оккупантов заставило Кремль пойти на отчаянный шаг

  • 4.08.2024, 17:23
Массовое дезертирство среди оккупантов заставило Кремль пойти на отчаянный шаг

С российскими солдатами будет бороться Росгвардия.

Кремль направил на временно оккупированный восток Украины дополнительные силы Росгвардии. Они будут выполнять роль заградотрядов, а также выявлять дезертиров в армии РФ.

«Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения враг увеличил количество блокпостов на востоке Украины», - сообщает Центр Национального Сопротивления.

Таким образом в Донецке, Горловке и других захваченных населенных пунктах увеличилось количество патрулей.

«Причиной дезертирства являются введенные российскими генералами активные мясные штурмы из-за дефицита техники на поле боя», - отмечают в ЦНС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип