В оккупированном Луганске прогремели взрывы на базах оккупантов 2 4.08.2024, 18:00

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Над городом поднялся черный дым.

Во временно оккупированном Луганске днем 4 августа прогремели мощные взрывы. Местные жалуются на прилеты, а над городом вздымается дым: сначала он был белый, а затем потемнел до угольно-черного.

Как сообщает obozrevatel.com, некоторые местные паблики сообщили, что, вероятно, прилетело в район высшего военного авиационного училища штурманов. Попадание по этой локации и по Луганскому машиностроительному заводу подтвердил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе раздалось 12 взрывов. Пишут о непонятной оккупантам «комбинированной бавовне». Расцвести ей позволила российская система ПВО, сбивающая все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов. Когда доходит до дела. то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова горит на площадках машиностроительного завода. Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили», – отметил Лысогор.

По его данным прилетело по Луганскому машиностроительному заводу-100, информация по потерям врага уточняется.

Кроме того, отдельные местные паблики начали писать о том, что прилетело, вероятнее всего, в район захваченного захватчиками Луганского высшего военного авиационного училища штурманов.

А проукраинские паблики Донетчины утверждают: и военное авиаучилище, и машиностроительный завод-100 россияне используют в качестве баз, поэтому прилетает по ним не впервые.

Локации прилетов подтвердили и OSINT-исследователи. В частности, в Telegram-канале «Dnipro | OSINT с Гарбузом», отмечено, что прилетело по ВАУШ (48.53061290767857, 39.38474015788692) и по Луганскому машиностроительному заводу (48.545722409660726, 39.320669727263784).

О том, что в Луганске «шумно», пророссийские местные паблики начали сообщать около 16:19. Они также констатировали: после громких взрывов над городом в небо поднимается дым. Сообщается также о вторичной детонации.

«В Луганске прилеты, виден дым», – написал один из местных Telegram-каналов.

Еще один паблик писал о «серии взрывов» и работе российской ПВО, а также ожидал «официальных комментариев».

«Официальные комментарии» не заставили себя долго ждать.

«Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», – выдали представители оккупационных «властей».

Пропагандисты еще одного российского Telegram-канала утешают себя мнением, что «большинство ракет над Луганском сбило ПВО» и тем, что спустя считанные минуты после взрывов «точной информации о прилетах нет».

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