Фото пляжных волейболисток из Египта на Олимпиаде-2024 собрало 49 млн просмотров за сутки

Фото пляжных волейболисток из Египта на Олимпиаде-2024 собрало 49 млн просмотров за сутки16
- 4.08.2024, 18:12
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Контраст спортсменок вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков по всему миру.
Фотография с группового этапа Олимпиады-2024 в пляжном волейболе среди женщин стала вирусной в интернете. За сутки кадр с матча между испанками Фернандес Штайнер/ Сория Гутьеррес и египетскими девушками Марва Абдельхади/Доаа Эльгобаши собрало почти 50 млн просмотров.
Фотограф словил на контрасте спортсменок, чем вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков по всему миру. Практически обнаженные загорелые испанки стояли напротив полностью закутанных в черное египтянок, пишет obozrevatel.com.
В комментариях фанаты отдают дань уважения представителям другой религии, а также интересуются, как это в пляжном волейболе можно играть полностью одетым.
Некоторые юзеры в фоторедакторе предположили, как выглядела б трансляция матча на египетском телевидении.
Сам матч Египет – Испания завершился со счетом 2:0 в пользу европейских спортсменок.