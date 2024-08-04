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«Настоящая Атлантида»: ученые нашли доказательства существования исчезнувшего острова

  • 4.08.2024, 18:20
  • 2,976
«Настоящая Атлантида»: ученые нашли доказательства существования исчезнувшего острова

Благодаря местным легендам, сохранившим его историю.

Ученые нашли доказательства того, что исчезнувший остров, который называют «реальной Атлантидой», реально существовал. Об этом пишет издание Unilad (перевод — «Фокус»).

Работа ученых никогда не перестает нас удивлять, и благодаря их неустанным исследованиям мы можем узнать массу информации о планете, на которой мы живем, и за ее пределами. Исчезнувшие острова всегда вызывают интригу, а остров, известный как «реальная Атлантида», — еще одна интригующая тема.

Остров, известный как Теониману, был бы потерян для человечества, если бы не местные легенды, сохраняющие его историю. Когда-то входивший в состав Соломоновых островов в Тихом океане, Теониману был домом для сотен людей более 300 лет назад. Однако все изменилось, когда остров исчез под волнами.

Ученый Патрик Нанн, автор и профессор Университета Саншайн-Кост в Австралии, сказал: «Это место, где, возможно, два или три острова исчезли очень быстро, несколько сотен лет назад».

По словам Нанна, Теониману, скорее всего, исчез где-то между концом XVI века и концом XVIII века.

Согласно устным преданиям жителей центральных Соломоновых островов, именно тогда в регионе находились испанский исследователь Альваро де Менданья и его английский коллега Джеймс Кук.

В своей книге 2009 года «Исчезнувшие острова и скрытые континенты Тихого океана» Нанн отметил: «Их истории можно легко принять за легенды, за вымысел, но, как и во многих подобных древних историях, в них остаются крупицы истины — подлинные наблюдения, — которые со временем покрылись слоями повествовательных приукрашиваний».

Хотя его судьба, возможно, была решена много лет назад, история Теонимену жива и по сей день.

Тони Хеораке, директор Национального музея Соломоновых островов, говорит, что эта замечательная история передавалась в его семье.

Он сказал: «Я один из прямых потомков жителей Теонимену по материнской линии. После того, как остров затонул, некоторые из моих предков выжили и плавали на стволах банановых деревьев и других обломках».

Хеораке рассказал, что его предки разбили лагерь в южной части Улавы, где они живут и по сей день.

Остров находится к северу от того места, где находился Теонимену, поэтому дома это часто становится темой для разговоров.

«Каждый вечер после ужина мы обычно слышим, как старейшины в семье рассказывают эти истории», — рассказал Хиораке.

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