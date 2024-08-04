«Настоящая Атлантида»: ученые нашли доказательства существования исчезнувшего острова 4.08.2024, 18:20

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Благодаря местным легендам, сохранившим его историю.

Ученые нашли доказательства того, что исчезнувший остров, который называют «реальной Атлантидой», реально существовал. Об этом пишет издание Unilad (перевод — «Фокус»).

Работа ученых никогда не перестает нас удивлять, и благодаря их неустанным исследованиям мы можем узнать массу информации о планете, на которой мы живем, и за ее пределами. Исчезнувшие острова всегда вызывают интригу, а остров, известный как «реальная Атлантида», — еще одна интригующая тема.

Остров, известный как Теониману, был бы потерян для человечества, если бы не местные легенды, сохраняющие его историю. Когда-то входивший в состав Соломоновых островов в Тихом океане, Теониману был домом для сотен людей более 300 лет назад. Однако все изменилось, когда остров исчез под волнами.

Ученый Патрик Нанн, автор и профессор Университета Саншайн-Кост в Австралии, сказал: «Это место, где, возможно, два или три острова исчезли очень быстро, несколько сотен лет назад».

По словам Нанна, Теониману, скорее всего, исчез где-то между концом XVI века и концом XVIII века.

Согласно устным преданиям жителей центральных Соломоновых островов, именно тогда в регионе находились испанский исследователь Альваро де Менданья и его английский коллега Джеймс Кук.

В своей книге 2009 года «Исчезнувшие острова и скрытые континенты Тихого океана» Нанн отметил: «Их истории можно легко принять за легенды, за вымысел, но, как и во многих подобных древних историях, в них остаются крупицы истины — подлинные наблюдения, — которые со временем покрылись слоями повествовательных приукрашиваний».

Хотя его судьба, возможно, была решена много лет назад, история Теонимену жива и по сей день.

Тони Хеораке, директор Национального музея Соломоновых островов, говорит, что эта замечательная история передавалась в его семье.

Он сказал: «Я один из прямых потомков жителей Теонимену по материнской линии. После того, как остров затонул, некоторые из моих предков выжили и плавали на стволах банановых деревьев и других обломках».

Хеораке рассказал, что его предки разбили лагерь в южной части Улавы, где они живут и по сей день.

Остров находится к северу от того места, где находился Теонимену, поэтому дома это часто становится темой для разговоров.

«Каждый вечер после ужина мы обычно слышим, как старейшины в семье рассказывают эти истории», — рассказал Хиораке.

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