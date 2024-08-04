Си не волнуют хотелки Путина 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

4.08.2024, 18:15

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У него на Россию свои собственные планы.

Конечная цель Кремля в отношении интернета — превратить его в «чебурнет».

Как в КНР, но ещё более закрытый.

Вместо Википедии отечественная Патриотопедия.

За всех блогеров придётся отдуваться Гоблину и Стасу, Ай Как Просто.

В Telegram же останутся официальные каналы Соловьёва и Симоньян, представляющие из себя текстовую версию пропагандистских шоу федеральных каналов.

Всё, что останавливает путинский режим от отключения мировой сети — техническая отсталость, которую он надеется решить за счёт китайских братушек.

Но Си пока не спешит: у него на РФ свои собственные планы и хотелки престарелого Вождя его мало волнуют.

Локальные же блокировки ни к чему не приведут — VPN за прошедшие годы научились пользоваться практически все активные пользователи социальных сетей

А кто не научился, тем, откровенно говоря, и «одноклассников» достаточно. Этот наш интернет им не нужОн!

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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