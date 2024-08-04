Си не волнуют хотелки Путина

Си не волнуют хотелки Путина1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 4.08.2024, 18:15
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У него на Россию свои собственные планы.
Конечная цель Кремля в отношении интернета — превратить его в «чебурнет».
Как в КНР, но ещё более закрытый.
Вместо Википедии отечественная Патриотопедия.
За всех блогеров придётся отдуваться Гоблину и Стасу, Ай Как Просто.
В Telegram же останутся официальные каналы Соловьёва и Симоньян, представляющие из себя текстовую версию пропагандистских шоу федеральных каналов.
Всё, что останавливает путинский режим от отключения мировой сети — техническая отсталость, которую он надеется решить за счёт китайских братушек.
Но Си пока не спешит: у него на РФ свои собственные планы и хотелки престарелого Вождя его мало волнуют.
Локальные же блокировки ни к чему не приведут — VPN за прошедшие годы научились пользоваться практически все активные пользователи социальных сетей
А кто не научился, тем, откровенно говоря, и «одноклассников» достаточно. Этот наш интернет им не нужОн!
Телеграм-канал «Запретное мнение»