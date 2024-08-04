«Кукуха может поехать»: армия РФ столкнулась с неожиданными проблемами под Липцами 3 4.08.2024, 18:33

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Z-каналы бьют тревогу.

Прошло уже несколько месяцев с того момента, как российское наступление на Харьков окончательно захлебнулось. Но армия РФ вместо того, чтобы сворачивать затею и отводить войска, продолжает стачивать там свою живую силу.

О чудовищных потерях в районе Липцев рассказал российский Z-ресурс «Северный канал». Он опубликовал переписку с оккупантом, который находится на этом участке фронта, передает Диалог.UA.

Военный РФ пишет об очень активных обстрелах на Липцовском направлении. Потери у ВС РФ катастрофисекие, и эвакуация «груза 200» почти не проводится. Там также наблюдается очень сильный кадровый дефицит.

«Людей не хватает. Со всего начальства с нами только один командир, хотя должно быть три. И то этот один офицер 8-го числа уйдет, и мы тут будем одни. Ребята пьют и наркотики употребляют. Но здесь, если не пить и не употреблять, может и кукуха поехать. МПС (морально-психологическое состояние - ред.) на нуле. Много «200-х» и раненых. Когда трупы привозили, то изо всех только троих узнали, остальные - по ДНК. Не всех отвозят родным, закапывают на месте, а много просто разлагаются», - сообщил военный РФ.

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